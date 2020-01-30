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30.01.2020 01:55
Рубрика: Общество

Названы города, наиболее подверженные риску распространения коронавируса

Текст: Константин Волков

Группа ученых из британского Университета Саутгемптона, одного из ведущих научно-исследовательских вузов Соединенного королевства, проанализировала большие объемы данных о перемещениях людей по миру, чтобы выявить города и страны, наиболее подверженные риску распространения коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в начале января.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Согласно опубликованному докладу, возглавляет список Бангкок. Следом идут Гонконг, Тайбэй, Сеул, Токио и Сингапур. Что касается стран, которым угрожает вирус, то в этом списке присутствует и Россия, наряду с США, Австралией, Канадой, Германией, Великобританией, Италией и ОАЭ.

По последним данным, от коронавируса скончались 162 человека (все на территории материкового Китая), выздоровели - 125. Инфицировано по всему миру 6059 человек, из них около 6 тысяч - в Китае, 14 - в Таиланде, 10 - в Сингапуре, 8 - на Тайване, по 7 человек - в Японии, Малайзии и Австралии, 5 человек - в США, по 4 - в Южной Корее, Франции, Германии и ОАЭ, 3 человека - в Канаде, 2 - во Вьетнаме, по одному - в Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Финляндии. Под подозрением 9 239 человек. В карантине порядка 60 тысяч.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Общество Наука Распространение нового коронавируса

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