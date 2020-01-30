Шведская экоактивистка сделает свое имя товарным знаком

Шведская экоактивистка Грета Тунберг превратит свое имя в товарный знак, чтобы мошенники больше не могли использовать его в своих целях. Как написала девочка в Instagram, ее имя и название созданного ею движения Fridays For Future "постоянно используют в коммерческих целях без какого-либо согласия" с ее стороны.

"К сожалению, все еще есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или ложно заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с известными людьми, политиками, СМИ, деятелями искусства", - отметила Тунберг, призвав людей быть бдительными, если с ними на связь выходят подобные личности.

По словам Греты, она запатентует торговые знаки на свое имя, название международного движения школьников в защиту климата Fridays For Future, его шведского подразделения и ряд других. Соответствующие заявки уже поданы.

"Эти шаги защищают движение и его деятельность. Уверяю вас, я и другие школьники абсолютно не заинтересованы в товарных знаках. Но, к сожалению, это нужно сделать", - отметила Тунберг. Она подчеркнула, что основанное ею движение "принадлежит всем, кто в нем участвует", и "не должно использоваться в личных или коммерческих целях". Грета также сообщила своим последователям, что ее семья создала некоммерческий фонд, чтобы управлять средствами, полученными в качестве финансовой части наград, пожертвований, лицензионных отчислений.