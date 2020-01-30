В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода

В Южной Африке исследователи обнаружили окаменелые следы динозавров и синапсидов, которые каким-то чудом выжили на "земле огня" в начале раннего массового вымирания Юрского периода.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие совершила команда во главе с Эмесом М. Борди из Университета Кейптауна. Она исследовала бассейн реки Кару на юге Африки, который широко известен своими массивными отложениями магматических пород.

Предыдущие исследования показали, что эти отложения были оставлены обширными базальтовыми лавовыми потоками в раннем Юрском периоде. Одна из современных популярных гипотез гласит, что именно вулканическая активность оказала значительное губительное воздействие на окружающую среду и атмосферу, возможно, став одной из причин массового вымирания видов.

Окаменелости бассейна реки Кару могут многое рассказать о том, как экосистемы реагировали на подобный "стресс". Команде Борди удалось найти, идентифицировать и описать следы, сохранившиеся в слое песчаника. Он расположен в отложениях между лавовыми потоками, возраст которых оценен в 183 миллиона лет.

В общей сложности ученые описали пять дорожек, содержащих 25 следов. Они были оставлены тремя типами животных. Первый - это, вероятно, небольшие синапсиды (группа животных, которая включает млекопитающих и их предшественников).

Второй тип следов был оставлен крупными двуногими существами, по всей видимости, хищными динозаврами. Третий тип следов принадлежал маленьким четвероногим существам. Ученые предполагают, что их могли оставить представители неизвестного вида травоядных динозавров.

Обнаруженные окаменелости представляют большой интерес для исследователей. Похоже, что эти следы оставили последние известные науке животные, обитавшие в бассейне Кару до того, как он был заполнен лавой.

Песчаник, сохранивший эти следы, расположен между лавовыми потоками. По мнению авторов работы, это указывает на то, что различным животным удалось выжить в этом районе уже после активизации вулканической деятельности.

В дальнейшем этот регион превратился в настоящую "огненную землю". Вряд ли в таких условиях могли выжить живые существа. Однако обнаруженные следы, по мнению ученых, могут дать "бесценные данные о том, как местные экосистемы реагировали на интенсивный экологический стресс в начале глобального массового вымирания".

"Ископаемые следы рассказывают историю из нашего глубокого прошлого о том, как континентальные экосистемы могли сосуществовать с поистине гигантскими вулканическими явлениями, - говорит Борди. - Эти данные могут быть получены только из геологической летописи, потому что у нас нет современных эквивалентов, но нельзя исключать, что нечто подобное может произойти в будущем".