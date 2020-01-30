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30.01.2020 08:23
Рубрика: В мире

СМИ: Каждый пятый француз пострадал от жилищного кризиса

Текст: Андрей Васильев

Каждый пятый француз пострадал от жилищного кризиса в стране в 2010-х годах, сообщает газета Figaro.

Пятый случай заражения коронавирусом отмечен во Франции

Согласно отчету фонда Аббата Пьера (ФАП), четыре миллиона французов не имеют жилья или проживают в непригодных для этого условиях. Однако, по расчетам экспертов, жилищный кризис в той или иной степени затрагивает 15 миллионов французов. Как отмечается в докладе экспертов фонда, плохие жилищные условия, отсутствие комфорта, угнетающая повседневная обстановка, сказывающаяся на семейной жизни, в общей сложности затрагивает, как минимум, каждого пятого француза. По состоянию на конец 2019 года во Франции проживало чуть более 65 миллионов человек.

По данным ФАП, более 1,2 миллиона французов, снимающих жилье, имеют задолженность по арендной плате или платежам и подвергаются риску выселения. В 2018 году число выселенных из квартир и домов французов достигло нового рекордного показателя: по официальным данным, более 36 тысяч человек были выселены с помощью полиции, что на 2,9 процента больше, чем за предыдущий год. Согласно информации ФАП, на самом деле это показатель в два-три раза больше, так как многие жильцы уходят из помещений до прибытия полиции.

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