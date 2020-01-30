СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассчитывает разорвать контракт с клубом и продолжить карьеру за границей.

После отказа от выступления на правах аренды за футбольный клуб "Сочи" и перевода в "Зенит-2" шансы Кокорина вернуться в основной состав питерского клуба стремительно приблизились к нулю. Тем более, что летом истекает контракт футболиста.

Учитывая тот факт, что Кокорин проигнорировал решение руководства клуба, вероятность того, что он продолжит карьеру в РПЛ, весьма невелика.

По данным "Известий", в ближайшее время Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и на правах свободного агента перейти в один из клубов Европы.

"Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев, - цитирует издание отчима и агента футболиста Кирилла Логинова. - Пусть лучше "Зенит" что-то скажет. Я и так уже много всего говорю".