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30.01.2020 12:06
Рубрика: Спорт

СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассчитывает разорвать контракт с клубом и продолжить карьеру за границей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
ФК "Зенит" отправился на сбор в Испанию без Кокорина

После отказа от выступления на правах аренды за футбольный клуб "Сочи" и перевода в "Зенит-2" шансы Кокорина вернуться в основной состав питерского клуба стремительно приблизились к нулю. Тем более, что летом истекает контракт футболиста.

Учитывая тот факт, что Кокорин проигнорировал решение руководства клуба, вероятность того, что он продолжит карьеру в РПЛ, весьма невелика.

По данным "Известий", в ближайшее время Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и на правах свободного агента перейти в один из клубов Европы.

"Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев, - цитирует издание отчима и агента футболиста Кирилла Логинова. - Пусть лучше "Зенит" что-то скажет. Я и так уже много всего говорю".

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