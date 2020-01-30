Состав преступлений, дела о которых подсудны присяжным, могут расширить

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному Суду РФ рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, и о целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения.

Это необходимо сделать в срок до 1 июня текущего года. Это и другие поручения президент утвердил по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ 10 декабря 2019 года.

Напомним, в декабре в рамках заседания глава государства согласился с предложением адвоката Генри Резника изменить подсудность дел против педофилов и чиновников и вернуть их в ведение судов присяжных.