Совет ЕС утвердил соглашение о Brexit

Совет Европейского союза утвердил соглашение об условиях Brexit. Со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки завершен, Лондон сможет покинуть ЕС 31 января. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе совета.

"Совет в письменном виде от имени ЕС принял решение о заключении соглашения о выходе. Это следует после одобрительного голосования Европарламента 29 января и подписания соглашения о выходе Европейским союзом и Великобританией 24 января. Соглашение о выходе вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени", - говорится в заявлении совета.

В тексте также отмечается, что новые отношения Брюссель и Лондон могут начать выстраивать уже с 1 февраля. Как ожидается, переходный период, направленный на поиск новых условий взаимодействия Соединенного Королевства и ЕС, продлится до 31 декабря. Его можно будет продлить лишь единожды на один или два года по согласию обеих сторон, которое нужно будет зафиксировать до 1 июля 2020 года.

В пресс-релизе также подчеркивается, что Альбион пока продолжит существовать в рамках законов Евросоюза, однако больше не будет представлен в его институтах.