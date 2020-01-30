Советник Зеленского нецензурно выразился по поводу цен на газ

Советник президента Украины Игорь Новиков нецензурно выразился о высоких ценах на газ для украинцев, обвинив в этом компанию "Нафтоагз". В своем "Фэйсбук" он разместил фотографию счета за коммунальные услуги за январь, в котором стоимость газа составила 6,9 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Новиков напомнил, что ранее звучали обещания отпускать газ по 4,65 тысячи гривен за кубометр. "Какого ***, вполне резонно спросите вы", - возмутился он, употребив крепкое словцо. По его мнению, проблема в том, что "Нафтогаз" летом закупил топливо по слишком высоким ценам. Советник украинского главы государства уверен, что цены снижаться уже не будут, хотя после подписания контракта с "Газпромом" власти Украины заявляли о такой возможности.

Он пообещал проинформировать о происходящем президента Владимира Зеленского, назвав это преступлениями против энергетической безопасности Украины.