Совфед одобрил закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Согласно правительственному закону, суды смогут привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.

Почему понадобилось вносить изменения, подробно объяснила коллегам зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

По ее словам, нововведение затронет семьи, попадающие в ситуацию развода или проживающие в так называемых фактических отношениях. Если отношения разорваны, то ребенок, как правило, остается с одним из родителей. И в большинстве случаев возникает вопрос о жилье, если оно находится в собственности другого родителя.

Семейный кодекс вроде бы уже предусматривает, что каждый родитель несет ответственность за содержание ребенка, в том числе за обеспечение жильем. Классическая форма содержания - алименты, напомнила Мизулина. Но родителя, согласно действующим нормам, могут привлечь к несению дополнительных расходов - при наличии исключительных обстоятельств. Однако судебная практика сложилась так, что привлечь отца или мать к обеспечению ребенка жильем крайне проблематично. Ведь в перечне "исключительных обстоятельств" перечислены только те основания, которые связаны со здоровьем детей. А то, что список не исчерпывающий, суды не учитывают.

Теперь перечень исключительных обстоятельств дополняется новым - отсутствие у ребенка пригодного для постоянного жилья. По словам Елены Мизулиной, решение будет приниматься с учетом материального положения родителей.

Закон, по оценке сенатора, будет иметь и важное профилактическое значение. Ведь лучше договориться до суда и обеспечить ребенка жильем, чем втягиваться в длительные судебные тяжбы.

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала это решение очень важным. "Это дополнительные меры, усиливающие защиту наших детей и вносящие вклад в укрепление семейных уз и общей ответственности за судьбу детей", - сказала она.