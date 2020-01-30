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Создан быстрый способ перепрошивки смартфонов на Android

Текст:   Антон Благовещенский
30.01.2020,  
18:20
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Google представила новый онлайн-сервис для любителей перепрошивать свои смартфоны - Android Flash Tool. Воспользоваться им можно непосредственно в браузере.

Чтобы "накатить" новую прошивку, необходимо выполнить несколько действий. Сначала система проверит наличие установленного USB-драйвера для Android и предложит его установить, если он отсутствует. Затем необходимо будет подключить смартфон к компьютеру через кабель, выбрать нужную прошивку и запустить процесс ее установки.

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На компьютере пользователя должно быть не менее 10 гигабайт свободного места, при этом сервис не работает с устройствами на базе Chrome OS. Прошить можно фирменные Google Pixel и "некоторые другие устройства на Android", включая смартфоны с AOSP (Android Open Source Project), пишет Android Authority.

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