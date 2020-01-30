США сооружают три новые военные базы на границе с Ираном

США приступили к постройке трех новых военных баз, в том числе на границе с Ираном. Как сообщает издание Breakingdefense, все объекты сооружаются на территории Ирака и это происходит несмотря на призывы Багдада вывести американские войска из этой страны.

В частности, одна из баз строится рядом с иракским городом Сулиманиа, другая неподалеку от населенного пункта Халабжа всего в 14 километрах от иранской границы, а третья - в курдонаселенной провинции Эрбиль.

Напомним, что по расположенным в Ираке американским базам 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами. Это произошло после убийства США иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате атаки около 50 американских военнослужащих получили контузии и черепно-мозговые травмы.