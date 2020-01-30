Ученые доказали, что поездки на велосипеде снижают риск смерти от болезней

Среди людей, которые ездят на работу на велосипеде, смертность ниже на 13 процентов по сравнению с теми, кто предпочитает автомобиль или общественный транспорт. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго в Веллингтоне, Новая Зеландия. Исследование опубликовано в International Journal of Epidemiology.

Как считает ведущий исследователь Кэролайн Шоу из Университета Отаго, снижение смертности достигается благодаря физической активности.

В ходе исследования, длившегося 15 лет, было опрошено порядка 80 процентов трудоспособного населения Новой Зеландии, поэтому, считают ученые, оно может считаться одним из самых аргументированных в мире.

При этом исследователи отмечают, что хождение на работу пешком также положительно сказывается на здоровье.

"Выводы нашего исследования однозначно доказывают необходимость развития в городах инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов", - подчеркивает Кэролайн Шоу.