Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор

Новости

Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в школах столицы 12:49
В Кузбассе двое подростков отравились неизвестным веществом 12:47
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре 12:41
В Башкирии полицейских заподозрили в продаже данных о покойниках 12:39
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией 12:35
В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв 12:35
В Крыму ожидают решение по скифскому золоту в марте 12:35
В ОДКБ считают необходимым развивать войска биозащиты 12:34
В России создан уникальный заменитель пластика 12:32
Эпидемиологи усомнились в точности определения очага нового коронавируса 12:30
На Алтае судебный пристав незаконно списывала долги 12:26
В Орске все школы закрыты на карантин из-за гриппа 12:25
Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда 12:19
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" 12:18
Лукашенко произвел новые кадровые назначения 12:15
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет 12:10
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу 12:06
Заплатил, но зачем? 6 самых бесполезных опций в автомобиле 12:06
Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали 12:03
Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 12:03
На Ставрополье парень жестоко убил одолжившую деньги девушку 12:02
В Коми под лед провалился трактор, достававший тонущий внедорожник 11:58
Нижегородским студентам помогут вернуться домой из Китая 11:58
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве 11:53
Вышел трейлер мюзикла по трилогии "Назад в будущее" 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 11:41
Рубрика: В мире

Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор

Текст: Диана Ковалева

Немецкий музей "Топография террора" объявил о находке коллекции фотографий, сделанных в концлагере Собибор. Он существовал на польской территории, оккупированной Германией, с 1942 года и был уничтожен в 1943 году после восстания заключенных под руководством пленного советского офицера Александра Печерского. До этого в распоряжении науки были только два снимка из Собибора.

Фото: Алекс Панциков/РИА Новости
Премьер Польши заявил, что концлагерь Аушвиц мог бы быть освобожден раньше

Несколько лет узкий круг ученых изучал найденные фото, которые исследователям передали потомки их автора - бывшего заместителя коменданта лагеря Йоханнеса Нимана. В коллекцию вошли также фото самого немца, который явно очень любил фотографироваться, несмотря на подписку о неразглашении. Ученым в руки попала настоящая кладезь информации о том, какой была жизнь в Собиборе. Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.

Западные СМИ отмечают, что на сенсационных снимках с большой долей вероятности может быть и Иван Демьянюк, бывший красноармеец и уроженец Украины, который служил охранником в нескольких концлагерях.

Сейчас полученную коллекцию, состоящую из нескольких сотен снимков, после представления публике передали в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне.

Напомним, что восстание в Собиборе произошло 14 октября 1943 года, тогда же был убил замкоменданта Ниман. Некоторым заключенных удалось бежать, остальные же были убиты немецкими солдатами. Сам лагерь уничтожили.

В мире Европа Германия Вторая мировая война

Главное сегодня

Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев