Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" объявил о находке коллекции фотографий, сделанных в концлагере Собибор. Он существовал на польской территории, оккупированной Германией, с 1942 года и был уничтожен в 1943 году после восстания заключенных под руководством пленного советского офицера Александра Печерского. До этого в распоряжении науки были только два снимка из Собибора.

Несколько лет узкий круг ученых изучал найденные фото, которые исследователям передали потомки их автора - бывшего заместителя коменданта лагеря Йоханнеса Нимана. В коллекцию вошли также фото самого немца, который явно очень любил фотографироваться, несмотря на подписку о неразглашении. Ученым в руки попала настоящая кладезь информации о том, какой была жизнь в Собиборе. Коллекция, помимо фото бытовых сцен жизни лагеря, портретов охранников и снимков заключенных, включает в себя еще и фотоотчеты о поездках группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, а также фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях.

Западные СМИ отмечают, что на сенсационных снимках с большой долей вероятности может быть и Иван Демьянюк, бывший красноармеец и уроженец Украины, который служил охранником в нескольких концлагерях.

Сейчас полученную коллекцию, состоящую из нескольких сотен снимков, после представления публике передали в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне.

Напомним, что восстание в Собиборе произошло 14 октября 1943 года, тогда же был убил замкоменданта Ниман. Некоторым заключенных удалось бежать, остальные же были убиты немецкими солдатами. Сам лагерь уничтожили.