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30.01.2020 19:47
Рубрика: Общество

Искусственный интеллект против эпидемии

Ученые раскрыли геном нового коронавируса
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Приморские ученые вместе с китайскими врачами создали уникальную программу искусственного интеллекта для помощи в диагностике и лечении пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Накануне Министерство здравоохранения Китая выпустило "Программу диагностики и лечения пневмонии при новой коронавирусной инфекции". Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН при поддержке Центра программ ВОЗ Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса использовали предложенную программу для создания системы, которая поможет диагностировать и принимать решения при выборе оптимальной терапии инфицированных пациентов. Специалисты смогут консультироваться с искусственным интеллектом и для постановки диагноза, и для получения рекомендаций по лечению - об этом сообщает ТАСС.
Пока никакого проверенного лекарства от коронавируса не существует. Фото: EPA Пока никакого проверенного лекарства от коронавируса не существует. Фото: EPA
Пока никакого проверенного лекарства от коронавируса не существует. Фото: EPA

"Поскольку вакцина против коронавируса 2019-nCoV будет создана не ранее 2021 года, наиболее эффективным методом лечения являются лекарства традиционной китайской медицины", - уточнили в пресс-службе владивостокского вуза.

Что уже известно о новом вирусе 2019-nCoV? Он очень похож на другие коронавирусы и особенно близок к SARS - тому самому, что был виновником атипичной пневмонии в Китае. Также похож он и на MERS - вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
Число инфицированных коронавирусом превысило 8,1 тысячи, умер 171 человек

- Особенность 2019-nCoV в том, что он имеет геном в виде рибонуклеиновой кислоты (РНК) - одной из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов, - рассказал "РГ" руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков. - Кроме того, этот вирус - рекордсмен по величине. А большой геном дает возможность "носить с собой" не только необходимые гены, но и вспомогательные. Это позволяет вирусу брать клетку хозяина под свой контроль: он заставляет ее "работать" на его, вируса, нужды. Более того, не дает клетке вовремя подать сигнал тревоги, чтобы "включить" иммуннитет.

По словам Павла Юрьевича, коронавирус может стремительно адаптироваться к организму человека, и уходить от иммунного ответа.

- Это позволяет очень быстро запустить синтез необходимых белков в необходимом объеме, в отличие от ДНК-вирусов, - говорит ученый.

Еще одна особенность: мутации сделали китайский коронавирус очень агрессивным. Пневмония, которую он вызывает, в ряде случаев ведет к легочной недостаточности. А иногда и к смертельным исходам.

Новосибирские ученые создали два набора для диагностики китайского коронавируса

- Вспышки заболеваний, вызванных коронавирусами, наблюдаются не первый раз. Напомню про атипичную пневмонию в 2002-2003 годах, ближневосточный респираторный синдром в 2012 и 2015 годах, - комментирует ситуацию заместитель завлабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. - С наибольшей интенсивностью вирус распространяется в течение первых нескольких месяцев. Если не соблюдать меры профилактической безопасности, возможны и отдаленные по времени вспышки. К примеру, первые случаи заболевания ближневосточным респираторным синдромом в мире фиксировались в 2012 году. Достаточно интенсивная вспышка произошла в 2015 году в Южной Корее. Ее удалось оперативно локализовать, и уже через два месяца корейские власти объявили об окончании эпидемии.

Предыдущие эпидемии коронавируса обходили Россию стороной. Это может говорить о том, что профилактика сделала свое дело, а у санэпиднадзора есть необходимый опыт. Впрочем, это не отменяет необходимости соблюдения всех мер безопасности как на уровне государства, так и на уровне каждого человека.

Фото: pixabay.com
Эпидемиологи усомнились в точности определения очага нового коронавируса

Почему этот вирус, да и в свое время SARS, появились именно в Китае? Скорее всего, это связано с колоссальной плотностью населения, а также с благоприятным для развития подобных вирусов климатом. Не исключено, что традиционная кухня Китая тоже в числе виновников. Рынки страны изобилуют жареными, вялеными и сушеными насекомыми, грызунами и рептилиями всех видов. По предварительным данным, новый коронавирус мог перейти на человека как раз от змей, которых традиционно поедают в регионе.

В России паникой уже воспользовались некоторые производители противовирусных средств с недоказанной эффективностью. Аптеки пестрят их рекламой, а по радио, не стесняясь, заявляют о том, что "найдено средство борьбы с новым вирусом". На самом деле никакого проверенного лекарства от коронавируса пока не существует. В Китае анонсировали создание вакцины, но на ее разработку нужно время.

Планируют в июне испытать две вакцины от нового коронавируса и новосибирские ученые. Как сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири", в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" создано два диагностических набора для китайского коронавируса. Их уже отправили в некоторые регионы России.

Между тем многие специалисты, исходя из опыта, не исключают, что вспышка погаснет сама собой. Ведь именно так случилось в свое время с атипичной пневмонией.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение нового коронавируса

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