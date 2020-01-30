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30.01.2020 16:18
Рубрика: В мире

Украинских детей поделили на три сорта

Текст: Петр Лихоманов
Новые власти Украины не только не выполнили предвыборное обещание о пересмотре гуманитарной политики, но и продолжают усиливать раскол в обществе по языковому признаку. Итогом чего фактически стала сегрегация детей в образовательной сфере. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Перед всеми голосованиями, за президента и в парламент, мы слышали одно и то же. Что когда команда Зеленского придет к власти, все изменится, что они пересмотрят языковой закон, и убедятся, не нарушает ли он права граждан. Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел", - сказала Лукаш. Итогом же недавнего принятия новой редакции "Закона о среднем образовании", по словам Лукаш, стало разделение украинских детей по языковому признаку. "Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные дети, есть дети, говорящие на языках ЕС, и русскоязычные", - перечислила юрист.

Фото: iStock
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Действительно, принятый предыдущим созывом Рады, и подписанный Порошенко в последние дни президентства языковой закон, продолжает действовать. В офисе Зеленского и министерстве культуры спустя три месяца после выборов официально пояснили, что "причин для пересмотра нет". Что касается не менее скандального закона об образовании, то он, принятый уже партией "Слуга народа", пока не подписан президентом. В случае, если Зеленский не наложит на него вето, или не отправит на доработку, оппозиция в лице партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" намерена оспорить его в конституционном суде.

Между тем

Компания Google опубликовал поисковую статистику за минувший год, из которой следует, что на русском языке украинцы вводят поисковые запросы в 13 раз чаще, чем на украинском. Графики показывают, что если количество ежедневных запросов по русскому слову "Украина" принять за 100 процентов, то спрос на слово "Україна" составляет всего 8 процентов от этого числа. Причем, подавляющее большинство соответствующих запросов приходит из трех западных областей.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

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