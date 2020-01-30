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30.01.2020 19:54
Рубрика: Спорт

Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника

Текст: Максим Домчев

Украинский боксер Иван Редкач решением Атлетической комиссии штата Нью-Йорк наказан за укус соперника во время претендентского боя.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В минувшие выходные в США прошел поединок претендентов на право бороться за чемпионский титул в полусреднем весе между американцем Дэнни Гарсией и украинцем Иваном Редкачем. По итогам 12-раундового поединка Гарсия одержал победу единогласным решением судей.

Однако инцидент в десятом раунде Атлетическая комиссия штата рассмотрела только сейчас. В одном из эпизодов Редкач, как показалось, укусил своего оппонента в шею.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Несмотря на бурное недовольство Гарсии, рефери этого не увидел. Однако после изучения этого эпизода Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение лишить украинца гонорара за бой, оштрафовать на 10 тысяч долларов и на год отозвать профессиональную лицензию.

Сам спортсмен все обвинения отрицает.

- Я его не кусал, он врет, - сказал Редкач Иван Редкач "КП в Украине". - Если бы я его укусил, Гарсия упал бы или вопил от боли. Он сам же теперь смеется над ситуацией".

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