Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника

Украинский боксер Иван Редкач решением Атлетической комиссии штата Нью-Йорк наказан за укус соперника во время претендентского боя.

В минувшие выходные в США прошел поединок претендентов на право бороться за чемпионский титул в полусреднем весе между американцем Дэнни Гарсией и украинцем Иваном Редкачем. По итогам 12-раундового поединка Гарсия одержал победу единогласным решением судей.

Однако инцидент в десятом раунде Атлетическая комиссия штата рассмотрела только сейчас. В одном из эпизодов Редкач, как показалось, укусил своего оппонента в шею.

Несмотря на бурное недовольство Гарсии, рефери этого не увидел. Однако после изучения этого эпизода Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение лишить украинца гонорара за бой, оштрафовать на 10 тысяч долларов и на год отозвать профессиональную лицензию.

Сам спортсмен все обвинения отрицает.

- Я его не кусал, он врет, - сказал Редкач Иван Редкач "КП в Украине". - Если бы я его укусил, Гарсия упал бы или вопил от боли. Он сам же теперь смеется над ситуацией".