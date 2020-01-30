Казанский УНИКС продолжает борьбу за плей-офф во втором по значимости на континенте клубном турнире под незатейливым названием Еврокубок. В очередном туре раунда Топ-16 баскетболисты из столицы Татарстана на выезде уступили стамбульскому "Галатасараю" - 76:90. В таблице квартета "G" теперь все запутано крепким морским узлом.

Команда греческого специалиста Димитриса Прифтиса уже четвертый раз в этом сезоне встречалась с клубом из Стамбула. До этого на первом этапе казанцы дважды переиграли "Дарюшшафаку", на прошлой неделе под занавес первого круга в группе "G" дома разгромно одолели "Галатасарай" (94:69). Но теперь турецкий клуб взял реванш, причем уже после стартовой четверти хозяева лидировали с разницей в десять очков. Гости явно не справились с американским атакующим защитником Аароном Харрисоном, который набрал 28 очков, причем восемь (!) раз поразил кольцо УНИКСа с дальней дистанции (из 17 попыток). В составе проигравших отличился реализовавший все семь пробитых штрафных бросков Эрик Макколлум (24).

А вот еще и совсем печальная статистика: казанцы играли восемью легионерами, из четырех заявленных на матч россиян время на площадке получили только ни разу не бросивший по кольцу Евгений Колесников и Валерий Лиходей, набравший скромные шесть очков.

- "Галатасарай" провел встречу жестко и уверенно, мы провалили начало и потом уже не сумели вернуться в игру, - с грустью констатировал наставник казанцев Димитрис Прифтис. - У нас по ходу матча было несколько плохих решений. Мы пытались играть с соперником на равных, но не выполняли правильно то, что надо было для достижения результата.

В другом матче этой группы "Монако" - "Летувос Ритас" (86:61) прибалтийские гости едва не побили все возможные антирекорды - три очка за вторую четверть, 15 за первую половину, разница "минус 38" перед большим перерывом. За два тура до завершения этапа Топ-16 в таблице квартета "G" абсолютная путаница и неразбериха - у всех четырех команд по две победы и по два поражения. На финише только пара лучших участников получит путевку в четвертьфинал.

Где будем смотреть

2 февраля, воскресенье, "Матч ТВ"

18.25. УНИКС (Казань) - "Химки" (Московская область). Единая лига. Регулярный чемпионат. Прямая трансляция.