В болгарском Пловдиве снова осквернен памятник советскому солдату

Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве в очередной раз был осквернен: вандалы разрисовали его красной краской и русофобскими лозунгами.

"Для меня необъяснимо, что заставляет этих людей так поступать, - заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению глава администрации центрального района Пловдива Георги Стаменов. - В конечном счете этот памятник - носитель части истории как нашего города, так и нашего государства".

Стаменов также рассказал, что сейчас на рассмотрении находится проект полной реконструкции монумента и оснащения его дополнительными видеокамерами к концу 2020 года.

"Алеша" и ранее неоднократно становился мишенью вандалов, рисовавших на нем свастики, писавших нацистские, антисемитские и русофобские лозунги. При этом стоит отметить, что власти всегда быстро реагировали на инцидент и памятник незамедлительно отмывали.