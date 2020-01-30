В Британии найдена неспособная летать аномально толстая сова

В Британии найдена аномально толстая сова, которая из-за переедания мышей оказалась неспособна летать и неохотно передвигается по земле.

Как сообщает портал 9 News, птица была обнаружена в сточной канаве в Саффолке, окруженная задушенными ею мышами и другими грызунами. При приближении человека сова даже не сдвинулась с места.

Пернатое отвезли в заповедник "Суффолк-Сова", сотрудники которого сказали, что сова "слишком тяжелая, чтобы подняться в воздух". Ее вес почти в два раза превышает обычный из-за того, что на теле совы скопились жировые отложения в результате переедания грызунов. Она будет выпущена в дикую природу после завершения "курса строгой диеты".