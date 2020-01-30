В Доме ученых РАН прошло чествование знаменитого русиста Костомарова

У легендарного лингвиста и автора известного во всем мире учебника РКИ "Русский язык для всех" Виталия Григорьевича Костомарова продолжаются юбилейные торжества. 90 лет - одним днем не обойдешься. Поздравления пришли из 34 стран мира: там живут русисты, окончившие основанный им Институт Пушкина.

Впрочем, более 200 человек приехали, чтобы поздравить учителя лично. И действие происходило в Доме ученых РАН в атмосфере изысканного юмора, отличного русского языка и музыки (начали с "Маленькой ночной серенады" Моцарта в исполнении Симфонического оркестра имени Бородина). Солировал Владимир Аннушкин, профессор Института Пушкина и телезвезда. Сначала как ведущий церемонии чествования юбиляра, потом - как исполнитель нескольких песен, в частности, на стихи хорошо знакомого Костомарову Корнея Чуковского "Радость". Ее поют, заявил Аннушкин, на всех международных встречах русистов. Зал подпевал и на этот раз: "Рады, рады, рады светлые березы. И на них от радости вырастают розы. Рады, рады, рады темные осины, и на них от радости растут апельсины".

Призванный быть "свадебным генералом" советник президента России по вопросам культуры и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой решил отбросить официоз: "С раннего детства я знал о вашем существовании…, - неожиданно начал он и вытащил из холщовой сумки, висящей на плече, подарок: офорт народного художника Диодорова и ежедневник, стилизованный под тот, которым пользовался его знаменитый прадед. - Мой отец был заведующим кафедрой стилистики на журфаке, мама всю жизнь отдала РКИ, дядя и тетя были филологами… И я счастлив продолжать то дело, которым всю жизнь занимаетесь вы!".

А президент Российской академии образования Юрий Зинченко, прежде, чем приступить к поздравительной речи, опасливо вглядывался в забитый русистами зал: "Вдруг ударение не там поставлю, ошибку сделаю". Но приободрившись, наградил Костомарова медалью Кирилла и Мефодия РАО.

Потом профессура РУДН сначала играла пьесы на печатной машинке и рояле, потом показывала фильм про Костомарова, где он маленький - на игрушечной машинке, а большой - на машине настоящей... О любви корифея русистики к всяческим авто и мотоциклам общеизвестно.

В общем, к тому времени, когда очередь поздравлять Виталия Григорьевича дошла до команды Пушкинского конкурса "Российской газеты", членом попечительского совета которого Костомаров бессменно является, атмосфера капустника так захватила зал, что Марина Королева, председатель жюри нашего конкурса и профессор ВШЭ, стилистически попала в самую точку, прямо со сцены провозгласив любимый тост юбиляра: "За русский, который нас кормит и поит!"