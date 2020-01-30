В Федеральной службе охраны сменился заместитель гендиректора

Заместителем генерального директора Федеральной службы охраны РФ назначен генерал-майор Виктор Шлемин. Он сменил на этом посту генерал-полковника Николая Кондратюка. Это следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Кондратюка Николая Федоровича от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны РФ и уволить его с военной службы", - говорится в тексте документа.

Там же сообщается о назначении генерал-майора Виктора Борисовича Шлемина, который одновременно освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, директором ФСО является генерал-полковник Дмитрий Кочнев.