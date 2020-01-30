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30.01.2020 18:06
Рубрика: Власть

В Федеральной службе охраны сменился заместитель гендиректора

Заместителем генерального директора Федеральной службы охраны РФ назначен генерал-майор Виктор Шлемин. Он сменил на этом посту генерал-полковника Николая Кондратюка. Это следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Освободить генерал-полковника Кондратюка Николая Федоровича от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы охраны РФ и уволить его с военной службы", - говорится в тексте документа.

Там же сообщается о назначении генерал-майора Виктора Борисовича Шлемина, который одновременно освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, директором ФСО является генерал-полковник Дмитрий Кочнев.

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