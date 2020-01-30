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30.01.2020 18:19
Рубрика: Экономика

Завершается третий этап амнистии капитала

Текст: Юлия Кривошапко
Рассказать государству о своих зарубежных счетах и активах, подав спецдекларацию в Федеральную налоговую службу, можно не позднее 29 февраля.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Нынешняя амнистия капитала - уже третья по счету. Предыдущие проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Третий этап стартовал 1 июня 2019 года.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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По его условиям, можно, как и раньше, не опасаясь последствий, добровольно задекларировать свои зарубежные активы - банковские счета, недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании (КИК). Участникам гарантировали освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, если нарушения связаны с задекларированным имуществом и счетами.

Новым условием стал перевод капитала в Россию и регистрация бизнеса в специальных административных районах (САР) - на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининградской области. Их создали в 2018 году, после того как под санкции США попали несколько крупных российских компаний. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение, а информация о бенефициарах доступна лишь управляющей САРами компании, надзорным органам и судам.

Участникам третьего этапа амнистии капитала также разрешили один год не платить налог (13%) с доходов от КИК при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в 2019 году. Во время предыдущей кампании от налогообложения освобождалась прибыль ликвидируемых КИК.

За первые два этапа амнистии подано 20 тысяч спецдеклараций, говорил замглавы минфина Илья Трунин в Госдуме. Объем задекларированных средств - налоговая тайна. На запрос "РГ" о промежуточных результатах нынешней амнистии пресс-служба минфина не ответила, в ФНС заявили, что информация о ходе амнистии капитала, включая количество поданных деклараций, является конфиденциальной. В минэкономразвития, которое курирует САР, сообщили, что с июня 2019 года в них зарегистрировались 12 новых компаний. Ранее их было 9.

Интерес к третьему этапу амнистии был существенно ниже, чем ко второй волне, говорит Донат Подниек, партнер КПМГ в России и СНГ. По его мнению, подорвал доверие к программе неприятный прецедент со спецдекларацией владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита (ее у ФНС изъяли следователи ФСБ). "Также свою роль сыграло отсутствие массового выявления незадекларированных иностранных компаний по информации, полученной от налоговиков других стран в рамках автоматического обмена налоговой информацией", - полагает Подниек. При этом третий этап все еще остается привлекательным для получения гарантий защиты от штрафов за нарушение валютного законодательства при проведении операций по счетам в зарубежных банках, даже несмотря на введение дополнительных требований (перевод средств в Россию, отчет о движении средств по счетам, включенным в спецдекларацию), замечает Подниек.

Кто и зачем переходит на новый налоговый режим

По оценке Александра Голикова, партнера BGP Litigation, перевод иностранной компании в российскую юрисдикцию требует как минимум 50 млн рублей инвестиций со стороны бенефициаров. Смена статуса налогового резидента может привести к потере контрагентов, что также негативно сказывается на числе желающих подать спецдекларацию в рамках третьей волны амнистии капиталов, указывает Голиков.

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