В немецком городе Дортмунд начался процесс, всколыхнувший всю Германию. На скамье подсудимых оказались трое подростков, которые, как предполагают следователи, вынашивали план убийства учителя "из-за плохих оценок". Двое "частично уже признали вину". В соцсетях тем временем развернулась бурная дискуссия о том, следовало ли педагогу идти в суд и выступать там истцом против несовершеннолетних. К слову, большинство немцев преподавателя однозначно поддержали. Случай этот оказался хотя и самым громким, но вовсе не единичным. По данным Баварского радио, за последние годы министерство внутренних дел ФРГ зарегистрировало 45 тысяч случаев нападений на учителей по всей стране, "и эта тенденция усугубляется".

Подозреваемым предъявили обвинение в "покушении на убийство и преступном сговоре". Речь идет о приятелях в возрасте 17, 18 и 19 лет. Хотя по немецким законам дела ювенальной палаты проходят в закрытом режиме, репортерам удалось застать начало слушаний. "На первый взгляд, все трое выглядят весьма безобидно, - отмечает Die Welt. - Серкан С., долговязый, застенчивый, рубашка торчит из-под толстовки, Максимилиан Р., крепкий, в больших круглых очках, и Ариан С., парень приятной наружности с тщательно уложенной челкой". В суд пришел и 52-летний учитель химии и немецкого языка Вольфганг Виттчов. Двадцать лет он проработал в общеобразовательной школе имени Мартина Лютера Кинга, но даже помыслить не мог, что однажды ему придется выступать обвинителем собственных подопечных. Точнее, из всей троицы его учениками были только младший Серкан и старший Ариан. Их приятель, в глаза не видевший педагога, согласился примкнуть к заговору "за компанию". По версии следствия, они "собирались заманить господина Виттчова в безлюдный уголок школьной парковки и там напасть на него с молотками". Приманкой должен был послужить сердечный приступ, сымитированный одним из подростков. Однако учитель почуял неладное и, по собственному признанию, всю дорогу старался не поворачиваться к парням спиной. Он поспешил вызвать не только "скорую", но и полицию. Вскоре один из молодых людей сам признался своей матери в преступных планах. Именно она обратилась в МВД с заявлением на сына. Когда правоохранители изъяли смартфоны подозреваемых, то были шокированы перепиской: ребята подробно обсуждали в мессенджере план, по крайней мере, двух покушений.

Это дело вызывало тем более широкий резонанс, что один из подсудимых - тот, которому низкий балл от господина Виттчова закрыл путь в старшие классы, - имеет "мигрантские корни". Его сторонники принялись распространять в школе подпольные листовки с призывом "Свободу Серкану!". Сам учитель, опубликовавший огромный пост в соцсетях, призвал общественность "не связывать помыслы ребят, которым нет оправдания, с их национальностью или верой". Он рассказал, что среди его учеников был один турок, который, несмотря на усилия наставников, "так и не смог интегрироваться в немецкое общество". Однако Вольфганг Виттчов сохранил с ним прекрасные отношения - как и с отчисленным за неуспеваемость иранцем, ставшим потом его парикмахером. Припомнил педагог и своего ученика неонацистских взглядов, с которым постоянно дискутировал. Комментарии под публикацией пестрят словами поддержки в адрес Виттчова, особенно от выпускников альма-матер. Лишь некоторые комментаторы поспешили огульно обвинить педагога в том, что тот якобы "мог довести" своих питомцев до крайности. Точка в этой истории будет поставлена в апреле, когда пройдут финальные слушания.

В Германии за последние годы зарегистрировано 45 тысяч случаев нападений на учителей

По данным Die Welt, "в каждой пятой немецкой школе в прошлом году имела место травля в интернете, в каждой четвертой - физическое насилие и в каждой второй - психологическое насилие в отношении именно учителей". Причем неважно, идет ли речь о престижной гимназии, о рядовой школе или о профтехучилище. В Баварии дошло до того, что полицейские получили право регулярно досматривать смартфоны школьников. Формально такая практика идет вразрез с законом о защите персональных данных, однако служит неплохой профилактикой преступлений. Нередко содержимое повергает в ужас видавших виды оперативников. "У детей, которым нет и четырнадцати, я видел такое, что не мог сдержать слез, - признается офицер Райнер Шинк из города Ландсхут. - Это видеоролики с жесточайшими сценами насилия. Представить не могу, что будет с этими детьми дальше".