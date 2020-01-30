Подозреваемым предъявили обвинение в "покушении на убийство и преступном сговоре". Речь идет о приятелях в возрасте 17, 18 и 19 лет. Хотя по немецким законам дела ювенальной палаты проходят в закрытом режиме, репортерам удалось застать начало слушаний. "На первый взгляд, все трое выглядят весьма безобидно, - отмечает Die Welt. - Серкан С., долговязый, застенчивый, рубашка торчит из-под толстовки, Максимилиан Р., крепкий, в больших круглых очках, и Ариан С., парень приятной наружности с тщательно уложенной челкой". В суд пришел и 52-летний учитель химии и немецкого языка Вольфганг Виттчов. Двадцать лет он проработал в общеобразовательной школе имени Мартина Лютера Кинга, но даже помыслить не мог, что однажды ему придется выступать обвинителем собственных подопечных. Точнее, из всей троицы его учениками были только младший Серкан и старший Ариан. Их приятель, в глаза не видевший педагога, согласился примкнуть к заговору "за компанию". По версии следствия, они "собирались заманить господина Виттчова в безлюдный уголок школьной парковки и там напасть на него с молотками". Приманкой должен был послужить сердечный приступ, сымитированный одним из подростков. Однако учитель почуял неладное и, по собственному признанию, всю дорогу старался не поворачиваться к парням спиной. Он поспешил вызвать не только "скорую", но и полицию. Вскоре один из молодых людей сам признался своей матери в преступных планах. Именно она обратилась в МВД с заявлением на сына. Когда правоохранители изъяли смартфоны подозреваемых, то были шокированы перепиской: ребята подробно обсуждали в мессенджере план, по крайней мере, двух покушений.
Это дело вызывало тем более широкий резонанс, что один из подсудимых - тот, которому низкий балл от господина Виттчова закрыл путь в старшие классы, - имеет "мигрантские корни". Его сторонники принялись распространять в школе подпольные листовки с призывом "Свободу Серкану!". Сам учитель, опубликовавший огромный пост в соцсетях, призвал общественность "не связывать помыслы ребят, которым нет оправдания, с их национальностью или верой". Он рассказал, что среди его учеников был один турок, который, несмотря на усилия наставников, "так и не смог интегрироваться в немецкое общество". Однако Вольфганг Виттчов сохранил с ним прекрасные отношения - как и с отчисленным за неуспеваемость иранцем, ставшим потом его парикмахером. Припомнил педагог и своего ученика неонацистских взглядов, с которым постоянно дискутировал. Комментарии под публикацией пестрят словами поддержки в адрес Виттчова, особенно от выпускников альма-матер. Лишь некоторые комментаторы поспешили огульно обвинить педагога в том, что тот якобы "мог довести" своих питомцев до крайности. Точка в этой истории будет поставлена в апреле, когда пройдут финальные слушания.
По данным Die Welt, "в каждой пятой немецкой школе в прошлом году имела место травля в интернете, в каждой четвертой - физическое насилие и в каждой второй - психологическое насилие в отношении именно учителей". Причем неважно, идет ли речь о престижной гимназии, о рядовой школе или о профтехучилище. В Баварии дошло до того, что полицейские получили право регулярно досматривать смартфоны школьников. Формально такая практика идет вразрез с законом о защите персональных данных, однако служит неплохой профилактикой преступлений. Нередко содержимое повергает в ужас видавших виды оперативников. "У детей, которым нет и четырнадцати, я видел такое, что не мог сдержать слез, - признается офицер Райнер Шинк из города Ландсхут. - Это видеоролики с жесточайшими сценами насилия. Представить не могу, что будет с этими детьми дальше".