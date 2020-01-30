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30.01.2020 16:27
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили наказывать членов ПАСЕ за непристойное поведение

Текст: Татьяна Замахина
Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил ассамблее отреагировать на хамство и переходы на личности украинской делегации. В уставе и регламенте необходимо ввести наказание за непристойное и вызывающее поведение, считает он.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Украинская делегация, констатировал политик, постоянно злоупотребляет своими регламентными и процедурными правами, а ее члены ведут себя вызывающе. Так, на этой сессии ПАСЕ депутат Рады Андрей Гончаренко "натравил охрану на российских журналистов", о чем написал в соцсетях, напомнил Толстой.

В ходе обсуждения российских полномочий на заседании в среду коллеги из Украины, свидетельствует политик, позволили себе ряд публичных и хамских переходов на личности.

Фото: Доминик Бутен/ РИА Новости
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В итоге, по словам Толстого, сразу несколько глав национальных делегаций высказали свое возмущение.

- Громкий провал на этой сессии не дает им право хамить - ни нам, ни России в нашем лице, - подчеркнул глава делегации. Напомним, что делегаты Украины, стран Прибалтики и ряда других государств не преуспели в попытке оспорить полномочия России в ПАСЕ.

Таким образом, не все члены Совета Европы осознают, что работа на полях ПАСЕ подразумевает цивилизованный, открытый и равноправный диалог, констатировал Толстой. Вице-спикер Госдумы считает, что руководство ПАСЕ должно обратить внимание на выходки украинцев.

- Поведение украинских делегатов наносит ущерб репутации всей организации! В конце концов, есть же просто общепринятые нормы поведения в обществе, - отметил Толстой.

Он привел опыт Госдумы, в которой действует комиссия по этике, дающая оценку спорным высказываниям и вызывающему поведению депутатов.

- И если в уставе и регламенте работы ПАСЕ все еще нет наказания за непристойное и вызывающее поведение членов ассамблеи, то, возможно, его пора предусмотреть, - заключил вице-спикер нижней палаты.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Совет Европы Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины

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