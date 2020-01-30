В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей

В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times. Он удерживает их у себя дома и пока не выдвинул никаких требований.

Известно, что злоумышленник пригласил на день рождения дочери ее друзей, а когда они пришли - взял их в заложники. По некоторым данным, также в заложниках оказались супруга мужчины и их дочь-младенец.

"Мы попросили генерального инспектора полиции Канпура прибыть на место. Мы также вызвали отряд коммандос на место, чтобы контролировать ситуацию. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет - спасти детей", - сообщил генеральный директор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны.