В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.

Это событие вызвал большой резонанс у жителей города. Наблюдатели не исключают, что таким образом конкуренты хотели подставить Катющенко, имеющего позиции на строительном рынке страны. На место расположения рекламы на улице Житомирской и в жилом массиве Позняки прибыли коммунальные службы и сняли билборды с помощью специальной техники. Тем не менее, эта история наделала много шума. Фото и видео с билбордами массово публиковали в соцсетях. Пользователи удивлялись, как мог появиться такой призыв во время на самых лучших отношений между Москвой и Киевом.

Пока непонятно, имеет ли бизнесмен отношения к рекламной акции. Издание подтверждает, что Катющенко зарегистрирован в Киеве с 2002 года в качестве предпринимателя с основными видом деятельности "аренда и управление собственной и арендованной недвижимостью".