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30.01.2020 21:40
Рубрика: В мире

Путь к Победе

В Париже проходит уникальная выставка
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
В российском центре науки и культуры (РЦНК) в Париже стартовал уникальный интерактивный выставочный проект "Путь к Победе: советские евреи во Второй мировой войне". Он подготовлен совместными усилиями Россотрудничества и американского Фонда "Архив Семьи Блаватник" и приурочен к 75-й годовщине Победы над фашизмом.

На выставке представлены малоизвестные на Западе факты о боевых буднях евреев-красноармейцев, сражавшихся с гитлеровцами на фронтах Великой Отечественной и в партизанских отрядах. Особенность экспозиции заключается в том, что все подается от первого лица - это видеорассказы и воспоминания ветеранов, которые беспрерывно показываются на интерактивных экранах.

Вниманию зрителей также предложены многочисленные оцифрованные документы, письма, личные дневники и фотографии военных лет, интервью с советскими ветеранами, которые проживают сейчас в 11 странах мира. Напомним, что на фронте в рядах Красной армии сражались полмиллиона наших соотечественников еврейской национальности, из которых более 40 процентов погибли. За героизм и мужество 157 красноармейцев-евреев были удостоены звания Героя Советского Союза, 12 стали полными кавалерами ордена Славы, более 160 тысяч награждены орденами и медалями.
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На церемонии, участие в которой приняли историки, дипломаты, представители общественности России, Франции, Израиля, США и ряда других стран, выступила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Напомнив о том, что в России нынешний год объявлен Годом памяти о всех жертвах самой страшной и разрушительной войны, она подчеркнула, что "никогда не будут забыты 6 миллионов жертв Холокоста и 27 миллионов погибших в войне граждан СССР".

"На фоне фактов открытого проявления намеренной и циничной фальсификации истории Второй мировой войны, освободительной миссии Красной армии, попыток оправдания преступлений нацистов и их пособников, - заявила руководитель Россотрудничества, - материалы выставки, несущие подлинные свидетельства исторической правды, становятся не только памятью, но и ответом на злонамеренное искажение истории".

Как считает Элеонора Митрофанова, материалы экспозиции "станут серьезным предупреждением тем, кто хочет возродить нацизм, потакает росту антисемитизма и русофобии".

По завершении церемонии "РГ" поинтересовалась у Элеоноры Митрофановой, какой из видеорассказов ветеранов на нее произвел наибольшее впечатление.

- Они все уникальны. Но вот хотя бы рассказ Асмы Гондиной. Была на фронте санитаркой и 12 километров тащила на плащ-палатке с поля боя тяжело раненного солдата. Причем одной рукой - другая была пробита пулей. Уже после войны в 1948 году ее нашел спасенный воин и предложил руку и сердце. Вот какая не придуманная история - хоть фильм снимай!

Со своей стороны директор Фонда "Архив Семьи Блаватник" Юлия Червински обратила внимание на интернациональныйх характер борцов с нацизмом. "Ветераны, с которыми нам довелось общаться, говорили о том, что в той великой битве не было вопроса о национальности. Они все с оружием в руках сражались за свободу народов мира", - отметила она.

В мире Европа Франция 75-летие Победы

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