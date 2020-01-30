В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин

Движение пассажирских поездов через пункты пропуска на границе с Китаем будет приостановлено с 31 января до 1 марта 2020 года, сообщили в РЖД. Исключение будет сделано лишь для маршрута Москва - Пекин.

"С 00.00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР, - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. - В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия)".

О возврате купленных билетов пассажирам можно будет не переживать: неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, можно будет вернуть без удержания сборов и плат, пообещали в компании.