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30.01.2020 02:38
Рубрика: В мире

В Перу 13 человек погибли от ударов молний

Жертвами молний в Перу за четыре дня стали 13 человек. Погибли жители высокогорных провинций Канас, Канчис и Эспинар, где грозы бывают часто. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: National Weather Service’s office in Fairbanks
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Национальная метеорологическая служба призвала людей быть более осторожными во время непогоды. В частности, рекомендовано не стоять под деревьями и возле окон, отключать бытовые электроприборы и мобильные телефоны, не использовать зонты.

Кстати, молнии оказались самым смертоносным природным явлением на Кубе. В прошлом году жертвами гроз на Острове свободы стали 54 человека. А в период с 1987 по 2017 годы погибли 1742 человека.

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