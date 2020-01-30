В Перу 13 человек погибли от ударов молний

Жертвами молний в Перу за четыре дня стали 13 человек. Погибли жители высокогорных провинций Канас, Канчис и Эспинар, где грозы бывают часто. Об этом сообщает ТАСС.

Национальная метеорологическая служба призвала людей быть более осторожными во время непогоды. В частности, рекомендовано не стоять под деревьями и возле окон, отключать бытовые электроприборы и мобильные телефоны, не использовать зонты.

Кстати, молнии оказались самым смертоносным природным явлением на Кубе. В прошлом году жертвами гроз на Острове свободы стали 54 человека. А в период с 1987 по 2017 годы погибли 1742 человека.