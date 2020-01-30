В порту Италии заблокирован круизный лайнер из-за заболевших туристов

6 тысяч пассажиров круизного лайнера компании Costa Crociere не могут сойти на берег из-за подозрений на вирусное заболевание 2019-nCoV у супружеской пары из Гон-Конга, сообщает Corriere Della Sera.

Известно, что супруги поднялись на борт судна несколько дней назад в Савоне. Перед этим, 25 января, они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса. Медики зафиксированы у них повышенную температуру и проблемы с дыханием и приняли решение поместить их в санитарные изоляторы на корабле.

В настоящий момент судно пришвартовано в порту Чивитавеккьи, который расположен примерно в 80 километрах южнее Рима. Всем находящемся на лайнере пассажирам категорически запрещено покидать лайнер.

"С момента появления новости в СМИ о задержке в порту Чивитавеккьи круизного лайнера Коста Смеральда для медконтроля на наличие коронавируса Консульсткий отдел Посольства России в Италии отслеживает ситуацию и готов оказать всяческую помощь российским гражданам в случае их обращения", - так прокомментировали эту новость в пресс-службе Посольства России в Италии.

По предварительным данным Посольства, на борту круизного лайнера Коста Смеральда могут находиться российские граждане. Их наличие сейчас уточняется. В порт Чивитавеккьи направлен дипломат Посольства для выяснения всех обстоятельств на месте.