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30.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве сравнили оливковое и подсолнечное масло

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества сравнили оливковое нерафинированное и подсолнечное нерафинированное масло.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итак, по содержанию Омега-6 выигрывает подсолнечное масло, Омега-9 - оливковое, а по элементу Омега-3 - ничья. Омега-3 и в маслах обоих видов содержится в следовых количествах. Омега-6 в подсолнечном масле - 74%, а в оливковом - от 4% до 20%. Омега-9 в оливковом масле содержится в объеме 77%, а в подсолнечном - 16%.

Фото: Pixabay
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Витамина Е в подсолнечном масле - 40-60 мг на 100 граммов продукта, а в оливковом -12 мг.

Минеральных элементов в обоих маслах не много. Так, например, фитостеролов, снижающих уровень плохого холестерина и уменьшающих риск возникновения рака и инсультов в подсолнечном масле вдвое больше, чем в оливковом.

Отмечается, что нерафинированное масло лучше всего применять для приготовления салатов и холодных блюд, так как при воздействии на него высокой температуры в нем образуются канцерогены.

Открытую бутылку масла лучше всего хранить в холодильнике рекомендуют в Роскачестве. Нераспакованную - при комнатной температуре в темном месте.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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