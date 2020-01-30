В Роскачестве сравнили оливковое и подсолнечное масло

Специалисты Роскачества сравнили оливковое нерафинированное и подсолнечное нерафинированное масло.

Итак, по содержанию Омега-6 выигрывает подсолнечное масло, Омега-9 - оливковое, а по элементу Омега-3 - ничья. Омега-3 и в маслах обоих видов содержится в следовых количествах. Омега-6 в подсолнечном масле - 74%, а в оливковом - от 4% до 20%. Омега-9 в оливковом масле содержится в объеме 77%, а в подсолнечном - 16%.

Витамина Е в подсолнечном масле - 40-60 мг на 100 граммов продукта, а в оливковом -12 мг.

Минеральных элементов в обоих маслах не много. Так, например, фитостеролов, снижающих уровень плохого холестерина и уменьшающих риск возникновения рака и инсультов в подсолнечном масле вдвое больше, чем в оливковом.

Отмечается, что нерафинированное масло лучше всего применять для приготовления салатов и холодных блюд, так как при воздействии на него высокой температуры в нем образуются канцерогены.

Открытую бутылку масла лучше всего хранить в холодильнике рекомендуют в Роскачестве. Нераспакованную - при комнатной температуре в темном месте.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.