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30.01.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Вырастут соцвыплаты и пособия

Текст: Ольга Игнатова
Пособия, социальные выплаты и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщает Минтруд.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как отмечают в ведомстве, все социальные выплаты повышаются раз в год, с 1 февраля, исходя из фактической инфляции за предыдущий год. Так, увеличатся ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы (с 63 708 до 65 619 рублей), инвалидам войны (с 5403 до 5565), инвалидам первой группы (с 3783 до 3897), инвалидам второй группы и детям-инвалидам (с 2702 до 2783), третьей группы (с 2163 до 2228 рублей).

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Станут больше компенсации и другие выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Кроме того, увеличится размер набора социальных услуг, который предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Вступают в силу в феврале 2020 года

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