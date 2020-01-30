В РЖД разъяснили ситуацию железнодорожным сообщением между Россией и КНР

Россия ввела временные ограничения на пассажирское сообщение с Китаем, грузовое сообщение действует без ограничений, заявили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР", - сообщили в пресс-службе. В компании также добавили, что внимательно следят за ситуацией на погранпереходах и готовы оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке.

Вместе с этим с 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем, ранее сообщили в РЖД.

"В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия)"

Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин, уточняют в компании.

При этом, неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее, как сообщали СМИ, было приостановлено грузовое железнодорожное сообщение с Китаем, но затем РЖД отменила приказ о приостановке движения грузовых поездов.

Распоряжением правительства России, опубликованным в четверг 30 января, были закрыты 16 пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке. Ограничения вступят в силу в 00 часов по местному времени 31 января.

По оценке АТОР, из-за ограничений сообщения с Китаем турбизнес может потерять 100 миллионов долларов.

Ограничения введены из-за распространения эпидемии коронавируса в Китае. Эпидемия началась в декабре прошлого года в городе Ухань.