В РЖД разъяснили ситуацию железнодорожным сообщением между Россией и КНР

Новости

На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 23:20
ВОЗ оценила вспышку коронавируса как ЧС международного значения 23:07
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 22:49
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 22:45
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 22:44
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 21:54
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 21:45
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 21:40
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 21:31
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 21:18
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 21:02
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 21:00
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 20:59
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 20:50
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 20:44
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 20:44
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 20:44
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 20:40
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 20:38
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 20:24
Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа 19:56
Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника 19:54
В Москве девочка заявила об исчезновении своих родителей 19:52
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти 19:27
Москалькова передала генсеку Совета Европы письмо об Александре Виннике 19:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 22:22
Рубрика: Экономика

В РЖД разъяснили ситуацию железнодорожным сообщением между Россией и КНР

Текст: Евгений Гайва
Россия ввела временные ограничения на пассажирское сообщение с Китаем, грузовое сообщение действует без ограничений, заявили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР", - сообщили в пресс-службе. В компании также добавили, что внимательно следят за ситуацией на погранпереходах и готовы оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке.

Фото: iStock
Минобрнауки РФ продлило каникулы китайским студентам до 2 марта

Вместе с этим с 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем, ранее сообщили в РЖД.

"В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита - Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия)"

Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва - Пекин, уточняют в компании.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

При этом, неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее, как сообщали СМИ, было приостановлено грузовое железнодорожное сообщение с Китаем, но затем РЖД отменила приказ о приостановке движения грузовых поездов.

Распоряжением правительства России, опубликованным в четверг 30 января, были закрыты 16 пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке. Ограничения вступят в силу в 00 часов по местному времени 31 января.

По оценке АТОР, из-за ограничений сообщения с Китаем турбизнес может потерять 100 миллионов долларов.

Ограничения введены из-за распространения эпидемии коронавируса в Китае. Эпидемия началась в декабре прошлого года в городе Ухань.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку