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30.01.2020 17:57
Рубрика: Власть

Вячеслав Никонов: Конституция структурирует организацию власти

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Встреча с представителями общественности по поправкам в Конституцию прошла в нижегородском университете имени Лобачевского. Депутат Госдумы от Нижегородской области, председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов начал с ответа на вопрос: зачем нужны поправки.
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Парламентарий рассказал, что был членом Конституционного собрания в 1993 году, и уже тогда считал, что многие положения действующей Конституции не совсем верны. Например, отделение местного самоуправления от государственной вертикали с одновременным наделением его государственными функциями. Это практически сразу создало неразрешимые проблемы: функции есть, а финансов для их реализации нет.

По образному выражению Никонова, Конституция - не Священное писание, в нее можно и нужно вносить корректировки, если того требует изменившаяся обстановка. А обстановка, безусловно, изменилась по сравнению с 1993 годом. Кроме того, считает депутат, конституционные юристы тоже могут ошибаться, поэтому наличие в рабочей группе людей различных профессий идет работе только во благо.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Прошло уже много лет, накопилась определенная практика, мнение людей, имеющих опыт в различных сферах жизни, не помешает, а поможет отточить формулировки и избежать двусмысленностей, - сказал депутат.

Член областной Общественной палаты Евгений Семенов спросил об отношении к мнению, что мы наблюдаем конституционный переворот.

- Ни в коем случае. Я бы даже сказал, что президентские поправки очень аккуратные. Мне кажется, что можно было и жестче кое-что сформулировать, - признался депутат. - Но такие изменения происходят нечасто, и мы, безусловно, можем считать этот момент историческим.

Профессор университета Антон Фортунатов поинтересовался, какое общество создаст измененная Конституция.

- Конституция не создает общество, скорее наоборот, - сказал Вячеслав Никонов. - Общество - это язык, история, память, образ жизни. Конституция структурирует организацию власти, но не общества.

Итог встречи: люди готовы вносить предложения, обсуждать их и передавать на рассмотрение в рабочую группу, которая с сегодняшнего дня разбилась на тематические подгруппы. Кстати, в одной из них - по международному праву - Никонов стал сопредседателем.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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