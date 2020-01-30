Вячеслав Никонов: Конституция структурирует организацию власти

Встреча с представителями общественности по поправкам в Конституцию прошла в нижегородском университете имени Лобачевского. Депутат Госдумы от Нижегородской области, председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов начал с ответа на вопрос: зачем нужны поправки.

Парламентарий рассказал, что был членом Конституционного собрания в 1993 году, и уже тогда считал, что многие положения действующей Конституции не совсем верны. Например, отделение местного самоуправления от государственной вертикали с одновременным наделением его государственными функциями. Это практически сразу создало неразрешимые проблемы: функции есть, а финансов для их реализации нет.

По образному выражению Никонова, Конституция - не Священное писание, в нее можно и нужно вносить корректировки, если того требует изменившаяся обстановка. А обстановка, безусловно, изменилась по сравнению с 1993 годом. Кроме того, считает депутат, конституционные юристы тоже могут ошибаться, поэтому наличие в рабочей группе людей различных профессий идет работе только во благо.

- Прошло уже много лет, накопилась определенная практика, мнение людей, имеющих опыт в различных сферах жизни, не помешает, а поможет отточить формулировки и избежать двусмысленностей, - сказал депутат.

Член областной Общественной палаты Евгений Семенов спросил об отношении к мнению, что мы наблюдаем конституционный переворот.

- Ни в коем случае. Я бы даже сказал, что президентские поправки очень аккуратные. Мне кажется, что можно было и жестче кое-что сформулировать, - признался депутат. - Но такие изменения происходят нечасто, и мы, безусловно, можем считать этот момент историческим.

Профессор университета Антон Фортунатов поинтересовался, какое общество создаст измененная Конституция.

- Конституция не создает общество, скорее наоборот, - сказал Вячеслав Никонов. - Общество - это язык, история, память, образ жизни. Конституция структурирует организацию власти, но не общества.

Итог встречи: люди готовы вносить предложения, обсуждать их и передавать на рассмотрение в рабочую группу, которая с сегодняшнего дня разбилась на тематические подгруппы. Кстати, в одной из них - по международному праву - Никонов стал сопредседателем.