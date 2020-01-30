Видео: "Рик и Морти" застряли в измерении чипсов

На YouTube-канале Adult Swim вышел 30-секундный рекламный ролик чипсов, в котором поучаствовали персонажи известного мультсериала "Рик и Морти".
В нем Рик и Саммер подвергаются атаке враждебно настроенных роботов-Морти, агрессивно и навязчиво предлагающих попробовать новые вкусы известных снеков.
В результате Рик приходит к выводу, что они оказались заперты в измерении чипсов, откуда им не удастся выбраться.
Видео создано специально для грядущего Суперкубка по американскому футболу, который пройдёт в США в эти выходные.
Пользователи в комментариях в шутку высказали предположения, что перерыв в шоу вызван именно со временным заточением главных героев в мире чипсов.
Продолжение 4-го сезона "Рик и Морти" намечено на март текущего года.