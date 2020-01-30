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Видео: "Рик и Морти" застряли в измерении чипсов

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    30.01.2020, 10:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Adult Swim Фото: youtube.com/ Adult Swim
Фото: youtube.com/ Adult Swim

На YouTube-канале Adult Swim вышел 30-секундный рекламный ролик чипсов, в котором поучаствовали персонажи известного мультсериала "Рик и Морти".

Фото: twitter.com/RickandMorty
Видео: "Рик и Морти" угощают Морти-котлеткой и Риком-сосиской

В нем Рик и Саммер подвергаются атаке враждебно настроенных роботов-Морти, агрессивно и навязчиво предлагающих попробовать новые вкусы известных снеков.

В результате Рик приходит к выводу, что они оказались заперты в измерении чипсов, откуда им не удастся выбраться.

Видео создано специально для грядущего Суперкубка по американскому футболу, который пройдёт в США в эти выходные.

Пользователи в комментариях в шутку высказали предположения, что перерыв в шоу вызван именно со временным заточением главных героев в мире чипсов.

Продолжение 4-го сезона "Рик и Морти" намечено на март текущего года.

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