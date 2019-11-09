Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой

Четвертый сезон анимационного мегакульта "Рик и Морти", фееричной пародии на жанровое все и вся, обзавелся опенингом - открывающим роликом. Так называемой заставкой.
Которую можно характеризовать лаконично: все, как мы любим (надеемся и верим).
Видео опубликовано на YouTube-канале Adult Swim (слава ему!). С напоминаем, что праздник заходит на четвертый круг уже завтра - 10 ноября!
При этом сезон будет разбит на два блока - сразу покажут только пять из десяти серий.
I am getting ready for Rick and Morty Season 4 on Sunday November 10. #RickandMorty 🤖. pic.twitter.com/SqbZ1agHkK— Mr. Ridley (@kelbaugh_justin) 8 ноября 2019 г.
Напомним, что в этом году канал заказал создателям шоу сразу семьдесят эпизодов "Рика и Морти".