Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой

Четвертый сезон анимационного мегакульта "Рик и Морти", фееричной пародии на жанровое все и вся, обзавелся опенингом - открывающим роликом. Так называемой заставкой.

Которую можно характеризовать лаконично: все, как мы любим (надеемся и верим).

Видео опубликовано на YouTube-канале Adult Swim (слава ему!). С напоминаем, что праздник заходит на четвертый круг уже завтра - 10 ноября!

При этом сезон будет разбит на два блока - сразу покажут только пять из десяти серий.

I am getting ready for Rick and Morty Season 4 on Sunday November 10. #RickandMorty 🤖. pic.twitter.com/SqbZ1agHkK — Mr. Ridley (@kelbaugh_justin) 8 ноября 2019 г.

Напомним, что в этом году канал заказал создателям шоу сразу семьдесят эпизодов "Рика и Морти".