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Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой

Новости
    09.11.2019, 17:05
Текст:   Олег Усков

Четвертый сезон анимационного мегакульта "Рик и Морти", фееричной пародии на жанровое все и вся, обзавелся опенингом - открывающим роликом. Так называемой заставкой.

Которую можно характеризовать лаконично: все, как мы любим (надеемся и верим).

Видео опубликовано на YouTube-канале Adult Swim (слава ему!). С напоминаем, что праздник заходит на четвертый круг уже завтра - 10 ноября!

При этом сезон будет разбит на два блока - сразу покажут только пять из десяти серий.

Напомним, что в этом году канал заказал создателям шоу сразу семьдесят эпизодов "Рика и Морти".

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