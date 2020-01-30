Власти США обнаружили на границе самый длинный тоннель для контрабанды

Власти США нашли самый длинный незаконный трансграничный тоннель для провоза контрабанды на юго-западной границе с Мексикой. Он протянулся от мексиканского города Тихуана до американского Сан-Диего.

Об этом сообщили в администрации по контролю за применением законов о наркотиках, пишет РИА Новости. Туннель удалось обнаружить после сложных многолетних расследований, однако пока не было проведено ни одного ареста.

Длина тоннеля - около 1,3 километра, высота - 165 сантиметров, ширина - около 70 сантиметров. Он оборудован системами вентиляции и прохода вагонеток, электричеством, водостоками и лифтом.