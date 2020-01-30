Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с "Титаником"

Корабль "Титаник", лежащий на дне океана, был задет американской исследовательской мини-подлодкой "Тритон" в прошлом году, однако правительство США держало данную информацию в секрете в течение нескольких месяцев. Известно об этом стало спустя несколько дней после того, как Великобритания и США объявили о "важных" новых уровнях защиты "Титаника".

Как сообщает The Telegraph, в распоряжении которой оказались юридические документы, эта сенсационная новость была обнародована в рамках судебного спора между крупной американской компанией, которая пытается извлечь артефакты из затонувшего судна, и Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Это американское федеральное агентство является ответственным за защиту глубоководных затонувших судов. Погружение к "Титанику" проводилось EYOS Expeditions - компанией, базирующейся на острове Мэн, при участии ученых из Университета Ньюкасла. Это первое столкновение с "Титаником", о котором стало известно с тех пор, как в 1985 году был обнаружен затонувший корабль.

За прошедшие годы с "Титаника" были извлечены около 5500 артефактов и многие из предметов были проданы на аукционе. Фирма впервые проявила интерес к "Титанику" еще в 1994 году. На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.

В ходе экспедиции на "Тритоне", который способен взять на борт два человека, состоялось пять погружений к затонувшему кораблю в течение восьми дней. При этом в качестве наблюдателя выступил представитель правительственного агентства NOAA.

Соучредитель EYOS и руководитель экспедиции Роб МакКаллум сказал, что ущерб, нанесенный в результате столкновения, был "незначительным для "Титаника". По его словам, небольшой удар пришелся в правый борт затонувшего корабля, а единственным признаком было пятно ржавчины на поверхности "Тритона".

Однако, по данным портала Divernet, ученые сообщили о быстром ухудшении состояния "Титаника" после инцидента.

О происшествии было доложено федеральным властям, но они предпочли не предавать огласке эту информацию. Компания EYOS подала иск, утверждая, что NOAA было известно об инциденте, но агентство держало эту информацию в тайне.

По оценке экспертов, тот факт, что правительство держало информацию об аварии в секрете в течение многих месяцев, "поднимает ряд тревожных вопросов" о методах управлении NOAA, которое обязано представлять подобные сведения вниманию общественности и компетентных органов.