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30.01.2020 23:07
Рубрика: В мире

ВОЗ оценила вспышку коронавируса как ЧС международного значения

Текст: Константин Волков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", передает РИА Новости. Такое решение приняла организация по итогам заседания чрезвычайного комитета.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в организации "продолжают верить в возможности Китая остановить вспышку". Напомним, что ранее Пекин также заявлял, что болезнь будет побеждена и предсказывал, что ее пик пройдет в ближайшие 7-10 дней, то есть примерно до 5 марта.

Напомним, что на 30 января по всему миру заболели 7834 человек, из которых большая часть - 7736 человек - находятся в Китае. Под подозрением 12167 человек. Заболевание зарегистрировано в 18 странах мира. Скончались уже более 170 человек.

В мире Восточная Азия Китай Международные организации ВОЗ Распространение нового коронавируса

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