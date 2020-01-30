ВОЗ оценила вспышку коронавируса как ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", передает РИА Новости. Такое решение приняла организация по итогам заседания чрезвычайного комитета.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в организации "продолжают верить в возможности Китая остановить вспышку". Напомним, что ранее Пекин также заявлял, что болезнь будет побеждена и предсказывал, что ее пик пройдет в ближайшие 7-10 дней, то есть примерно до 5 марта.

Напомним, что на 30 января по всему миру заболели 7834 человек, из которых большая часть - 7736 человек - находятся в Китае. Под подозрением 12167 человек. Заболевание зарегистрировано в 18 странах мира. Скончались уже более 170 человек.