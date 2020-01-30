Врачи проверяют, какие известные лекарства спасут от коронавируса

Какие меры профилактики эффективны от коронавируса, как брать биопробы у пациентов с подозрением на заражение, как обследовать и доставлять в инфекционные отделения больных с опасными симптомами, какую терапию применять, - в четверг Минздрав России выпустил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Фактически это инструкция, отвечающая на вопрос "что делать, если..." для врачей и "ликбез" для населения.

Последний месяц в пожарном режиме работают не только эпидемиологи и врачи в Китае: специалисты из разных стран объединили усилия перед угрозой возможной эпидемии. Китай пока не предоставил нашим экспертам штаммы нового вируса, хотя российские эпидемиологические службы предложили зарубежным коллегам помощь в очаге инфекции и выразили готовность совместно поработать над вакциной. Без штамма работать над вакциной сложнее и медленнее. Но ученые стран, куда вирус приехал помимо воли китайских эпидемиологов, уже подсуетились: в австралийском Институте инфекционных заболеваний и иммунитета Мельбурна новый вирус культивировали в клетках, используя штаммы, выделенные у "своего" заболевшего. Так что штамм, конечно, уже в ближайшем будущем попадет в особую "библиотеку" Всемирной организации здравоохранения и станет доступен ученым разных стран.

Что касается лечения, специалисты еще раз подтвердили, что специальных препаратов, влияющих непосредственно на новый вирус, с точки зрения доказательной медицины сегодня не существует. Это, кстати, отмечается и в рекомендациях минздрава.

Однако есть опыт применения разных лекарств противовирусного спектра действия во время эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов, вызванной коронавирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром, был известен также как "атипичная пневмония"). Поскольку нынешний "китаец" - очень похож на SARS, то и победить его, считают медики, помогут те же лекарства, которыми боролись с инфекцией в прошлый раз.

К использованию противовирусного рибавирина следует относиться осторожно, рекомендуют в Минздраве

"Рекомендации в значительной степени базируются на фактических данных, опубликованных специалистами ВОЗ, а также китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью", - отметили в минздраве. - В качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых рибавирин".

Специальных препаратов, влияющих на новый вирус, с точки зрения доказательной медицины сегодня не существует

Рибавирин - противовирусное средство для лечения гепатита С. К слову, компания-производитель, отказавшись комментировать перспективы использования этого препарата для лечения коронавирусных инфекций, отправила в Китай в качестве гуманитарной помощи партию лекарства на 2 млн долларов. Кроме рибавирина, в перечень рекомендованных включены современные препараты для лечения ВИЧ - лопинавир /ритонавир. Третье рекомендованное средство - рекомбинантный интерферон бета-1b - применяется у больных рассеянным склерозом.

В рекомендациях минздрава говорится, что к использованию рибавирина стоит относиться осторожно, учитывая его потенциальную возможность вызывать тяжелые побочные эффекты, в частности анемию. Если для России это пока выкладки из разряда "готовься заранее", то в Китае за два месяца опробовали на больных три десятка препаратов, показавших противовирусное действие конкретно к вирусу 2019-nCoV.

В мире

Свадьбы отменяются

Вирус 2019-nCoV продолжает создавать все новые трудности для людей по всему миру. ВОЗ уже подняла уровень опасности с умеренного до высокого и сегодня вновь собирает чрезвычайное заседание.

Продолжается эвакуация дипломатов из КНР. Это уже сделали США, Япония, Канада. На очереди Великобритания. Ради эвакуации государства присылают спецрейсы, поскольку авиакомпании одна за другой отменяют полеты в Китай. Об этом объявили Air Canada, Air India, British Airways, Air France, United Airlines, южнокорейская Asiana Airlines, Lufthansa, индонезийская Lion Air, сингапурская Jetstar Airways и многие другие. Проблемы и с другими видами транспорта. У причала итальянского порта Чивитавеккья на борту огромного круизного лайнера застряли шесть тысяч человек - их не выпускают на берег из-за двух китайских пассажиров, у которых есть подозрение на коронавирус.

Неприятно, но факт: набирает обороты по всему миру антикитайская истерия. Некоторые магазины запрещают вход китайцам, появляются оскорбительные мемы в соцсетях, учащаются неожиданные проверки здоровья сотрудников китайских компаний. В Британии частные школы опасаются проявлений ксенофобии в адрес китайских учеников.

Вирус вызывает и человеческие драмы. Британский программист, живущий в Китае, был вынужден оставить жену-китаянку дома, чтобы отвезти в Британию их 9-летнюю дочь. Соединенное Королевство на днях должно прислать самолет для эвакуации своих граждан, однако жена программиста не является британской подданной, на борт ее не пустят.

Между тем в самом Ухане паника постепенно утихает, сообщают китайские СМИ. В больницах уже нет толп людей, стремящихся пройти обследование при малейшем недомогании. При этом население продолжает соблюдать осторожность и старается не выходить из дома. Еще одна деталь, показывающая, насколько серьезно в Китае относятся к вспышке заболевания, - в Пекине отменили все бракосочетания, назначенные на 2 февраля. Дело в том, что в китайском языке дата 02.02.2020 созвучна фразе "Я люблю тебя, люблю тебя", и очень многие хотели обручиться именно в этот день, но власти решили избежать скопления народа.

Впрочем, китайцы нашли занятия и не выходя из дома. Серверы не справляются с количеством игроков в онлайн-игры. В соцсети Weibo фраза "Держись, Ухань!" стала мемом - так много народа старается поддержать пострадавший город. Один из рестораторов в Ухане, находящийся на грани разорения из-за отсутствия клиентов, стал на последние деньги готовить бесплатные обеды для врачей. "Надеюсь, что горячая пища поднимет их иммунитет", - сказал он. Работник фабрики по производству защитных масок, который получил часть зарплаты продуктами производства, пожертвовал 15 тысяч масок (их стоимость около 2,9 тысячи долларов) жителям своего населенного пункта.

Константин Волков

В регионах

Студентов переводят на удаленку

Вузы Приморского края продлили каникулы для студентов из Китая до 1 марта. Решение не региональное: о том, что въезд студентов в Россию временно ограничат, стало известно после заседания оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

Ранее с этим предложением к руководству вузов обратилось управление Роспотребнадзора. "В ответ мы получили сообщение, что все шесть вузов, где учатся иностранные студенты, продлевают для них каникулы. Вероятно, будут применяться дистанционные формы обучения", - рассказала руководитель ведомства Татьяна Детковская.

В Тихоокеанском государственном медуниверситете планируют использовать электронные формы обучения. Впрочем, здесь на каникулы в родной Китай уехали всего несколько студентов. А во Владивостокском университете экономики и сервиса студентов из КНР около 600. Для тех, кто уехал на каникулы на родину, тоже организуют удаленное обучение. Те же, кто оставался в России, приступят к занятиям в обычном режиме уже 3 февраля.

В Дальневосточном федеральном университете, самом крупном вузе Дальнего Востока, китайских студентов почти 1,5 тысячи человек. Здесь учащимся направили рекомендательные письма о том, что они могут не возвращаться в Россию раньше 1 марта. Но теперь даже при желании приехать на учебу в обычные сроки они не смогут - с сегодняшнего дня граница с Россией фактически закрыта.

Между тем авиакомпании "9Air", "Аврора" и Pegas Fly отменили полеты из Владивостока в Китай. Правда, "Аврора" перестала летать в Яньцзи не из-за вируса - программа полетов была подтверждена только до конца прошлого года. Рейсы по другим направлениям в Китай "Аврора" продолжает выполнять. "9Air" до 19 февраля отменила рейсы в Иу - провинция Чжэцзян на юге КНР, Pegas Fly - в Яньцзи до 24 февраля. Ранее об отмене рейсов до конца зимнего расписания на остров Хайнань объявила авиакомпания "Нордстар" (NordStar). Международный аэропорт Владивосток на данный момент остается единственным в крае работающим пунктом пропуска, работа наземных пока приостановлена. По словам начальника отдела по вопросам гражданской защиты воздушной гавани Бориса Демина, там продолжаются проверки прибывающих в РФ граждан.

"У нас достаточно средств, чтобы обеспечить защиту от коронавируса. Все прибывающие в автоматическом режиме проверяются тепловизорами. Отработаны действия, как изолировать потенциально заболевшего и взять пробы на анализ", - рассказал он.

Анна Бондаренко

Туризм

Эпидемия вызвала рост цен на туры

Потери российских туроператоров, отправляющих туристов в Китай, из-за эпидемии коронавируса могут составить до 11 млн долларов, а россиян ждет рост цен на альтернативных направлениях - он уже произошел в пределах 10%.

Об этом рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Прежде всего повышаются цены на туры в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Кубу и некоторые другие направления, на которые россияне начали перебронировать ранее купленные туры в Китай.

Путешествия в Китай с выездом до июня этого года приобрели около 30 тысяч человек. Обычно в этом направлении ежегодно на отдых выезжает до 1,5 миллиона наших сограждан. Так что пока эпидемия серьезного влияния на рынок не окажет. Туроператоры могут восстановить продажи туров в Китай в высокий сезон, летом. Тогда озвученных потерь удастся избежать. С 28 января они полностью прекратили продажи туров в Китай. При аннуляции уже купленных туров туристам полагается возмещение полной стоимости путевки.

Также прекращен прием гостей из Китая. В январе в России находилось около 30 тысяч организованных туристов из Китая. Большая часть из них уже планово вернулась на родину, и в феврале китайских тургрупп в России не будет, заверила глава АТОР.

"Но если до марта ситуация не стабилизируется, то потери на рынке въездного туризма могут составить до 100 миллионов долларов", - отметила она. Причем речь в этом случае идет только о продаже туров. Кроме того, туристы также тратят деньги в поездке. Так что в итоге туристская отрасль России может потерять еще больше.

Но безопасность дороже. Ситуация беспрецедентная, сам Китай предпринимает очень жесткие меры для предотвращения распространения инфекции, заметила Ломидзе.

Тот факт, что Россия всеми силами противодействует проникновению коронавируса и пока ни одного случая заболевания на территории страны не зафиксировано, может привлечь в страну тех туристов из других стран, которые ранее планировали поездку в Китай. Правда, китайский турпродукт сильно отличается от российского. Надо думать, как себя позиционировать, чтобы заполнить освободившуюся нишу на мировом туррынке, заметила Ломидзе.

Подготовил Евгений Гайва