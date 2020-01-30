Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ начала обсуждение поступающих инициатив в тематических подгруппах. Материалов так много, что депутаты Госдумы могут отложить второе чтение президентского законопроекта, чтобы все идеи были проанализированы и учтены.

Участники рабочей группы начали дифференцировать предложения не только по главам Конституции, но и по темам. Фото: Александр Корольков/РГ

"Работа идет, продвигается. В комитет Госдумы официально поступило порядка 30 поправок к проекту закона о поправке в Конституцию", - сообщил в четверг на заседании рабочей группы ее сопредседатель Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

По его словам, есть поправки в преамбулу Основного Закона по различным темам, поступило несколько предложений по социальным вопросам, по формированию органов публичной власти и организации их деятельности, по полномочиям Конституционного суда РФ. "Комитет будет со следующей недели обобщать поправки, и мы первое заседание по официальным поправкам, которые уже внесены, проведем в среду", - сообщил Крашенинников.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, которая также входит в состав рабочей группы, общее число инициатив "давно перевалило за 150". Среди них есть хорошо проработанные поправки, которые рабочая группа примет к рассмотрению. "Как мы уже договорились, в рабочую группу будут поступать и аккумулироваться предложения для передачи в последующем президенту РФ", - напомнил Павел Крашенинников.

Участники группы торопиться не будут. "Первое, на что хочу акцентировать ваше внимание, - то, что у нас достаточно времени для обсуждения даже такого большого количества предложений, которые поступили, и я уверена, еще будут поступать", - сказала на заседании рабочей группы сопредседатель Талия Хабриева. По ее словам, "сейчас у нас тот этап, когда мы можем уже дифференцировать эти предложения не только по главам Конституции, но в принципе по темам".

Добавить времени на обсуждение планирует и Госдума. Напомним, президентский законопроект был принят в первом чтении 23 января, на подготовку поправок ко второму чтению тогда было дано 15 дней, а само основное чтение предварительно запланировано на 11 февраля.

"Для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос в понедельник, 3 февраля. С учетом мнения всех фракций и профильного комитета второе чтение может быть перенесено на конец февраля либо на начало марта.

В Госдуме, признал Володин, не ожидали, что поправок будет так много. "Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием, - отметил он. - Но видя, насколько велик интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения".

Больше всего предложений идет по социальному блоку

Таким образом, и у рабочей группы появится больше времени на предметное обсуждение всех поступающих предложений. Для этого внутри нее сформировано пять тематических подгрупп: по социальным вопросам, науке и культуре, по международному праву, по судебной власти и прокуратуре, по федеральным органам власти, по единой системе публичной власти и местному самоуправлению.

"Самый большой блок - это блок социальных вопросов, науки и культуры. Самое главное - и больше всего предложений идет по социальному блоку", - сказала Талия Хабриева. Эта подгруппа оказалась наиболее многочисленной. Модераторами в ней стали секретарь ОП РФ Лидия Михеева и депутат Госдумы Ольга Баталина. В состав группы включены также академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, замглавы Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора, писатель Захар Прилепин, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие.

Как рассказала журналистам Лидия Михеева, в социальном блоке чаще всего поступают предложения по вопросам прожиточного минимума и индексации пенсий. В частности, участники рабочей группы предлагают заменить слово "регулярно" в части об индексации на конкретный срок - "ежегодно" или даже "ежеквартально".

Параллельно члены рабочей группы ведут обсуждение поправок в Конституцию в регионах. "Мне кажется, эта работа очень важна", - отметил Павел Крашенинников. Сам он накануне провел такую встречу в Екатеринбурге. "Мне вчера огромную пачку предложений отдали, причем есть предложения эмоциональные, есть юридически выверенные", - рассказал депутат.

Заседания тематических подгрупп состоялись уже в четверг. В пятницу рабочая группа обсудит первые результаты их работы.