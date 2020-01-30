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30.01.2020 11:02
Рубрика: Власть

Второе чтение поправок в Конституцию может быть перенесено

Текст: Татьяна Замахина
Второе чтение внесенного президентом законопроекта о поправке к Конституции РФ может быть перенесено. Причиной тому - стремление выйти на качественное решение, объяснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Напомним, что второе чтение проекта о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти было намечено на 11 февраля. Но, скорее всего, дату придется перенести, отметил Вячеслав Володин.

Дело в том, что поступает большое количество поправок ко второму чтению, пояснил он. Как стало известно, в рабочую группу по подготовке поправки в Конституцию поступило более сотни различных инициатив: от граждан, общественных организаций, политических партий, регионов.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ненецкого РО ЛДПР
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в труднодоступных районах РФ

По этому поводу состоялся обмен мнениями с руководителями фракций. "И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сообщил спикер.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что депутатам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами.

- Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный, - напомнил Володин.

В Госдуме, признал он, не ожидали, что поправок будет так много. "Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием, - отметил он. - Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения".

По словам спикера, Совет Думы рассмотрит этот вопрос в понедельник, 3 февраля. С учетом мнения всех фракций и профильного комитета, второе чтение может быть перенесено на конец февраля либо на начало марта.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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