Вышел в свет психологический роман Максима Замшева "Концертмейстер"

"Концертмейстер", Максим Замшев, Азбука, 2020

На страницы романа автор помещает не только вымышленных персонажей, но и реальных музыкантов.

Читать роман Максима Замшева "Концертмейстер" тяжело. Тяжело потому, что действие происходит в тяжелые времена нашей истории - во второй половине 40-х годов, в 1956 году, в начале перестройки. Один из главных героев романа - Лев Норштейн, композитор, понятной национальности, потому понятны трагедии, которые ему пришлось пережить на закате сталинского правления. Доносы, предательство, аресты по ночам и компромиссы, компромиссы - все это густо присутствует на страницах романа.

Автор выстроил сложную конструкцию своего произведения - действие перепрыгивает из одного времени в другое, переносит героев из одной географической точки в другую, возникают и пропадают персонажи, не успеешь всмотреться, кто перед тобой на странице книги, а его уже сменяет другой, и этот калейдоскоп завораживает, заставляет пристальнее вдуматься в происходящее, распутывать сложную вязь взаимоотношений между коллегами по ремеслу, между друзьями, между подругами, между мужчиной и женщиной, между поколениями. И над всеми распростер мрачные крылья всевидящий и всезнающий Комитет государственной безопасности.

Тяжело от бурных семейных передряг, которые устраивают себе персонажи. Интеллигентные, вроде бы все понимающие и тонко чувствующие люди вдруг позволяют себе резкие поступки, которые наносят родным и близким незаживающие долгие годы моральные раны.

В центре повествования - Арсений Храповицкий, внук Льва Норштейна, он живет в другое время, когда уже не практиковался ночной стук в дверь, но предательство, доносы, подлость, несправедливость общественного устройства остались. У Арсения трагическая судьба. Талантливый, а может, и гениальный пианист, но нелепая, дурацкая случайность - на руку упала крышка рояля - сломала не только палец музыканту, но и его карьеру. Даже не так. Арсений восстановил и даже превзошел свой уровень исполнительского мастерства, но на публике не мог играть - страх сковывает его члены, едва он ступает на сцену. Он не заканчивает консерваторию, попадает в армию. И хотя благодаря хлопотам отца служит он в музыкальном взводе, но казарма есть казарма и царящие там порядки, прямо скажем, мало располагают к творчеству. Но Арсений выжил, даже приобрел друзей. После демобилизации стал концертмейстером - фигура важная на сцене, но второстепенная - своим положением аккомпаниатора он обречен вечно находиться в тени.

Уже из названия романа ясно, что сфера, в которой живут и страдают действующие лица, - музыка. На страницах романа появляются музыканты, среди которых наряду с персонажами, созданными писателем, имена знаменитые - Тихон Хренников, Дмитрий Шостакович, Рудольф Баршай, Святослав Рихтер…

Шостакович заметил и отметил талант Арсения. Все это придает роману почти документальную достоверность.

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(По данным книжного магазина "Москва")