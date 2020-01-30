Доверие россиян к традиционным отечественным СМИ продолжает снижаться. Таков результат исследования, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ).

За последние четыре года доля доверяющих телевидению, газетам и радио уменьшилась с 47 процентов до 34, а доля не доверяющих выросла с 41 до 58. Среди недоверяющих большинство (65 процентов) составляет молодежь. Если в 2015 году 57 процентов населения считали, что СМИ объективно освещают ситуацию в стране, то сейчас более половины россиян называют это освещение необъективным. На вопрос, "какой источник информации вы считаете достоверным", в 2019 году лишь 35 процентов ответили "телевидение". При этом с 15 до 21 выросло число доверяющих информации сайтов и соцсетей.

Тем не менее телевидение остается главным источником информации для 85 процентов россиян. По данным "Левада-центра", ежедневно телевизор смотрят 29 процентов граждан, а 42 процента - "практически каждый день". Крайне редко включают или совсем не включают телевизор 10 процентов опрошенных. Иные источники информации не столь популярны: 27 процентов граждан черпают новости из интернет-СМИ, 21 процент - из социальных сетей. Еще меньше людей ищут новости на радио (15 процентов) и в газетах (13). Что касается доверия к источникам информации, то 51 процент респондентов доверяют телевидению, 19 - рассказам друзей и соседей, а также интернет-изданиям, 15 - социальным сетям.

Более 60 процентов россиян уверены, что СМИ их часто обманывают - дают заведомо ложную или непроверенную информацию, а также пытаются навязать определенную точку зрения. Таковы результаты исследования, проведенного министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с АНО "Социологическая мастерская Задорина". В опросе приняли участие 1600 человек из 33 регионов страны. Уровень медиаграмотности эксперты оценивали по трем критериям: насколько респонденты уверенно пользуются медиаустройствами (книжная библиотека, телевизор, радиоприемник, гаджеты, видеокамера и т.п.), способны ли критически оценивать сообщения СМИ и как генерируют собственную информацию в Сети.

По опросам, телевидение остается главным источником информации для 85 процентов россиян

Опрос показал, что за последние пять лет уровень медиаграмотности населения вырос на 12 процентов. Около половины граждан являются медиаграмотными и способны критически относиться к публикациям СМИ. В целом же доверие к прессе падает. По мнению ряда экспертов, в этом виноваты во многом сами средства массовой информации, которым "не хватает социальной ответственности за предоставляемые сведения". Дело усугубляется тем, что значительная часть медиарынка находится под крылом государства или бизнеса. Если ситуация не переломится, недоверие к СМИ будет расти.

По результатам другого исследования (его проводил фонд "Медиастандарт" Комитета гражданских инициатив совместно с исследовательской группой "Циркон") уровень доверия населения к СМИ в большинстве регионов России пока не опускается ниже 50 процентов. При этом телевизор смотрят все меньше жителей страны. Например, в Архангельской области число жителей, потребляющих телевизионный контент, уменьшилось почти в два раза - с 55 процентов до 30. Заметное снижение наблюдается в Санкт-Петербурге - с 44 процентов до 33, в Крыму - с 56 до 40, в Свердловской области - с 57 до 43. Авторы исследования предполагают, что эта тенденция связана с уходом аудитории в другие медиа, в том числе в социальные сети. В этом опросе участвовали 35 тысяч человек из всех субъектов Федерации. Предметом исследования было критическое отношение к получаемой информации, желание в ней разбираться, количество времени, уделяемого разным СМИ, получение новостей из интернета, доверие к СМИ в целом, а также к местным и региональным медиа.

Половина населения в целом доверяет средствам массовой информации. Самый высокий уровень доверия зафиксирован на Ямале (73 процента), в Севастополе (75) и в Крыму (78), самый низкий - в Ингушетии, Москве и Тамбовской области (58). Причем оказалось, что в большинстве регионов местным СМИ доверяют больше, чем федеральным. По этому показателю лидируют Москва (61 процент против 58), Санкт-Петербург (68 против 60), Московская область (60 против 59). Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафиксирован в Свердловской и Воронежской областях (79 процентов), Чечне (78) и Тюменской области с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами (77). Лишь в 19 регионах (среди них Калмыкия, Тыва, Севастополь) показатель доверия к федеральным СМИ выше, чем к региональным.

Граждане все чаще способны отличить правдивую информацию от ложной, качественный материал от заказного

Согласно опросу, растет число россиян, постоянно, часто или достаточно часто встречающихся в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать определенную точку зрения. Большинство из тех, кто встречается с не заслуживающим доверия контентом, пытается его проверить в других источниках. В разных регионах таких потребителей информации от 71 до 86 процентов. При этом, по данным фонда "Общественное мнение", более 70 процентов россиян считают, что допустимо умалчивать или искажать информацию в СМИ, почти 40 процентов граждан говорят, что не нужно обнародовать малоизученные и неизвестные факты истории Великой Отечественной войны, потому что это "нанесет ущерб патриотическим чувствам".

Как бы то ни было, россияне становятся более медиаграмотными и все чаще способны отличить правдивую информацию от ложной, новостное сообщение от рекламы, качественный материал от заказного.