Главное военное следственное управление СКР РФ объявило о возобновлении работы по резонансному делу о мошенничестве с деньгами оборонного ведомства.

Так называемое "дело "Воентелекома" пришлось реанимировать из-за задержания в Ялте последнего "героя" этого расследования, которого поймали спустя десять лет.

У бывшего первого замначальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств ФГУП "Воентелеком" полковника запаса Сергея Лучанинова серьезное обвинение - групповое крупное мошенничество.

Напомним детали этого дела. Несколько лет начиная с 2005 года группа военных придумала схему кражи денег. Фигуранты - полковники запаса. Это начальник "Воентелекома" Дмитрий Фунтов, его первый зам Сергей Лучанинов и просто зам Валерий Смольников, а также председатель Бюро автономной некоммерческой организации "Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии" Зигмунд Федукович и экономист этой организации Юрий Величко.

"Воентелеком" перечислило на счет "Центра", зарегистрированного в Воронеже, больше 211,8 миллиона рублей. Столько якобы стоили секретные исследования. Но ни "Центр", ни привлеченные им контрагенты не имели специалистов, способных выполнить такие расчеты, доступа к секретной информации тоже не имели. Двести миллионов просто украли.

В 2011 году Московский гарнизонный военный суд осудил Смольникова, Федуковича и Величко. Первые двое получили реальные сроки - 6 лет и три года. Величко получил пять лет условно из-за болезни. Лучанинов и Фунтов сбежали. В 2018 году Интерпол задержал Фунтова в Хорватии, где он жил под чужой фамилией с румынским паспортом. Пока решался вопрос об экстрадиции в Россию, Фунтов покончил жизнь самоубийством. А на днях установили местонахождение Лучанинова. Во время задержания у него не оказалось никаких документов. Личность установили по отпечаткам пальцев. Задержанного везут в Москву.