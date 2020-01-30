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30.01.2020 17:36
Рубрика: Власть

Захарова: Практика переписывания истории приняла критические обороты

Наметившаяся в последние годы практика переписывания истории Второй мировой войны стала настоящей эпидемией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние попытки западных СМИ откровенно сфальсифицировать общеизвестные данные.

Фото: Карина Бурьян/ТАСС
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"Прозвучало много заявлений, абсурдных по форме и порой диких по содержанию, из которых можно сделать один неутешительный вывод: практика переписывания истории, беспринципного планомерного насаждения альтернативных версий причин, хода, последствий главной трагедии XX века набрала просто критические обороты, - цитирует ТАСС слова представителя МИД РФ. - И вот точно так же, как мы говорим о пандемиях и о том, как можно и нужно им противодействовать, ищем вакцины и противоядия, точно так же мы должны понять, что мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом".

Захарова также отметила, что мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концентрационного лагеря в Освенциме "могли стать достойным поводом для объединения стран, народов и политиков", однако с подачи ряда западных политиков и журналистов последовали очередные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны.

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