Захарова: Практика переписывания истории приняла критические обороты

Наметившаяся в последние годы практика переписывания истории Второй мировой войны стала настоящей эпидемией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние попытки западных СМИ откровенно сфальсифицировать общеизвестные данные.

"Прозвучало много заявлений, абсурдных по форме и порой диких по содержанию, из которых можно сделать один неутешительный вывод: практика переписывания истории, беспринципного планомерного насаждения альтернативных версий причин, хода, последствий главной трагедии XX века набрала просто критические обороты, - цитирует ТАСС слова представителя МИД РФ. - И вот точно так же, как мы говорим о пандемиях и о том, как можно и нужно им противодействовать, ищем вакцины и противоядия, точно так же мы должны понять, что мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом".

Захарова также отметила, что мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концентрационного лагеря в Освенциме "могли стать достойным поводом для объединения стран, народов и политиков", однако с подачи ряда западных политиков и журналистов последовали очередные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны.