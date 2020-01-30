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30.01.2020 12:32
Рубрика: Общество

В России создан уникальный заменитель пластика

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России создан аналог пластику, который может разлагаться в естественной среде. Учеными Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова изобретен материал на основе полиэтилена.

При этом, по информации в журнале "Inorganic Materials: Applied Research", его эксплуатационные свойства не хуже традиционных неэкологичных пластиков, а цена не выше.

Фото: iStock
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Биоразлагаемые полимеры используются пока лишь в узких областях медицины и биологии. В основном, повсеместно в мире производится пластик, который не разлагается, и такие отходы загрязняют природу. Созданный российскими учеными материал может разлагаться естественным способом, и не имеет аналогов в мире.

Как рассказал заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий университета Анатолий Попов, эффект биоразложения достигается благодаря придания ему пористости и введения наполнителей природного происхождения, а именно - измельченной древесины или кукурузного крахмала, создающих водопоглащающую среду, где быстро размножаются микроорганизмы. С их помощью, как известно, и происходит разложение.

Опыты, в том числе в грунте, подтвердили эффективность разработки - оптимальные эксплуатационные характеристики материала, и главное - масса образца за три года снизилась на 20 процентов.

Дальнейшая работа разработчиков в этом направлении будет направлена на практическое применение новой технологии. В том числе она перспективна при производстве упаковочных материалов для непродовольственных товаров.

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