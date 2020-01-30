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30.01.2020 15:12
Рубрика: Общество

В Англии засняли красочное падение внеземного объекта

Текст: Денис Передельский
Фото: Chris Small / European Space Agency Фото: Chris Small / European Space Agency
Фото: Chris Small / European Space Agency

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимок небольшого астероида, который вошел в атмосферу нашей планеты 21 января 2020 года и сгорел, немного не долетев до поверхности.

Краткий релиз со снимком размещен на официальном сайте ESA. Из него следует, что 21 января на Землю рухнуло инородное тело, а небо озарила очень яркая, хотя и мимолетная вспышка света.

Этот огненный шар был ярче, чем Венера на ночном небе. Астрономы пояснили, что подобные метеоры возникают, когда небольшие астероиды входят в атмосферу и полностью или почти полностью сгорают из-за большого трения. Иногда их полет заканчивается внезапным взрывом.

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory
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В данном случае яркое небесное событие удалось запечатлеть фотографу Крису Смоллу в приморском курортном городке на северо-востоке Корнуолла в Англии. Снимок был сделан в 23 часа 24 минуты по местному времени.

"Я видел много метеоров, потому что уже давно снимаю ночное небо, но я никогда не видел ничего подобного, - говорит Крис Смолл. - Это было невероятно, на несколько секунд все побережье было освещено почти так же ярко, как днем. Там были красивые зеленые и синие цвета".

Этот красочный эффект был вызван свойствами земной атмосферы. Заряженные частицы, поступающие от Солнца, сталкиваются с атомами в верхних слоях атмосферы и возбуждают их. Подобным образом на нашей планете возникают полярные сияния.

Эксперты проанализировали снимок Смолла и пришли к выводу, что в первоначальном состоянии космический "пришелец" мог иметь размеры от нескольких десятков сантиметров до одного метра. К слову, метеор наблюдали еще как минимум четыре человека, которые сообщили об этом явлении специалистам.

В ESA отмечают, что ежедневно на Землю падает около 54 тонн внеземного материала, включая межпланетную пыль, метеориты и астероиды. Огненные шары, подобные описанному, поражают Землю сотни раз в год. Однако далеко не все они попадают в объектив камеры или светят столь же ярко.

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