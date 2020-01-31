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31.01.2020 08:45
Рубрика: В мире

Белый дом намерен смягчить наказание за "случайное убийство птиц"

Текст: Максим Макарычев
Администрация Дональда Трампа намерена внести изменения в нормативно-правовую базу с тем, чтобы компании, которые случайно убивают перелетных птиц в ходе своей деятельности, больше не сталкивались с возможностью уголовного преследования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Ученые: В США птицы становятся меньше, но отращивают большие крылья

По оценке экспертов, данный шаг предпринят под давлением лоббистских организаций, которые сталкиваются с огромными штрафами за убийство стай перелетных птиц и даже уголовными делами.

Со своей стороны, организации по защите дикой природы в США осуждают это предложение, как попытку пересмотреть многовековой закон, который защищает перелетных птиц, сообщает National Public Radio.

"Правило посылает безответственный и юридически неверный сигнал корпорациям, что меры здравого смысла по защите таких птиц, как снежная цапля, деревянная утка и большой канадский журавль, больше не нужны", - заявил Коллин О'Мара, президент и главный исполнительный директор Национальной федерации дикой природы.

Фото: Arcturus/Wikimedia.org
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"Такое радикальное толкование закона уже позволило нефтяным компаниям убивать птиц без последствий. Теперь администрация Трампа хочет, чтобы добывающие отрасли могли продолжать убивать птиц после того, как они покинут насиженные места", - отметила эколог Дженнифер Рокала.

Американский сенатор, доктор медицинских наук Крис Ван Холлен выразил обеспокоенность тем, что предлагаемое правило может "позволить крупным компаниям действовать безнаказанно в то время, как разливы нефти и другие коммерческие катастрофы приводят к массовой гибели птиц".

Предлагаемое правило, которое, как ожидается, будет опубликовано в Федеральном реестре США в понедельник, 3 февраля, юридически закрепит толкование нынешней американской администрацией Закона о мигрирующих птицах. Если закон будет окончательно доработан, будущим администрациям будет сложнее изменить его, отмечают аналитики.

Фото: REUTERS/LOREN ELLIOTT
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В последние дни своей работы администрация Барака Обамы, наоборот, предложила ужесточить закон. Однако в феврале 2017 года администрация Трампа приостановила рассмотрение этого вопроса, а позже выпустила аналитическую записку, в которой говорилось о том, что Белый дом не будет привлекать к уголовной ответственности компании за такие убийства.

Администрация охарактеризовала предыдущие наказания за случайное убийство птиц, которые грозили тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафами в размере до 15 000 долларов США за убитую или раненую птицу, как "дамоклов меч" для компаний.

Судебные преследования за случайное убийство перелетных птиц редки, но в этом ряду выделяются несколько примечательных случаев. В 2013 году компания Duke Energy Renewables признала себя виновной в гибели 14 беркутов и 149 других перелетных птиц. BP была вынуждена частично оплатить иск на 100 миллионов долларов за птиц, убитых во время разлива нефти на платформе "Deepwater Horizon" в 2010 году.

Между тем

По данным Службы по контролю за рыбой и дикой природой, которая является частью Министерства внутренних дел США, более 700 миллионов перелетных птиц умирают каждый год из-за опасностей, вызванных промышленной деятельностью. Подавляющее большинство из них погибают в результате столкновений со строительным мусором и стеклом. Однако, гораздо большую опасность для птиц представляют домашние кошки: по данным Fish and Wildlife, от них ежегодно погибает более двух миллиардов птиц.

В мире США Общество Экология

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