Белый дом намерен смягчить наказание за "случайное убийство птиц"

Администрация Дональда Трампа намерена внести изменения в нормативно-правовую базу с тем, чтобы компании, которые случайно убивают перелетных птиц в ходе своей деятельности, больше не сталкивались с возможностью уголовного преследования.

По оценке экспертов, данный шаг предпринят под давлением лоббистских организаций, которые сталкиваются с огромными штрафами за убийство стай перелетных птиц и даже уголовными делами.

Со своей стороны, организации по защите дикой природы в США осуждают это предложение, как попытку пересмотреть многовековой закон, который защищает перелетных птиц, сообщает National Public Radio.

"Правило посылает безответственный и юридически неверный сигнал корпорациям, что меры здравого смысла по защите таких птиц, как снежная цапля, деревянная утка и большой канадский журавль, больше не нужны", - заявил Коллин О'Мара, президент и главный исполнительный директор Национальной федерации дикой природы.

"Такое радикальное толкование закона уже позволило нефтяным компаниям убивать птиц без последствий. Теперь администрация Трампа хочет, чтобы добывающие отрасли могли продолжать убивать птиц после того, как они покинут насиженные места", - отметила эколог Дженнифер Рокала.

Американский сенатор, доктор медицинских наук Крис Ван Холлен выразил обеспокоенность тем, что предлагаемое правило может "позволить крупным компаниям действовать безнаказанно в то время, как разливы нефти и другие коммерческие катастрофы приводят к массовой гибели птиц".

Предлагаемое правило, которое, как ожидается, будет опубликовано в Федеральном реестре США в понедельник, 3 февраля, юридически закрепит толкование нынешней американской администрацией Закона о мигрирующих птицах. Если закон будет окончательно доработан, будущим администрациям будет сложнее изменить его, отмечают аналитики.

В последние дни своей работы администрация Барака Обамы, наоборот, предложила ужесточить закон. Однако в феврале 2017 года администрация Трампа приостановила рассмотрение этого вопроса, а позже выпустила аналитическую записку, в которой говорилось о том, что Белый дом не будет привлекать к уголовной ответственности компании за такие убийства.

Администрация охарактеризовала предыдущие наказания за случайное убийство птиц, которые грозили тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафами в размере до 15 000 долларов США за убитую или раненую птицу, как "дамоклов меч" для компаний.

Судебные преследования за случайное убийство перелетных птиц редки, но в этом ряду выделяются несколько примечательных случаев. В 2013 году компания Duke Energy Renewables признала себя виновной в гибели 14 беркутов и 149 других перелетных птиц. BP была вынуждена частично оплатить иск на 100 миллионов долларов за птиц, убитых во время разлива нефти на платформе "Deepwater Horizon" в 2010 году.

Между тем

По данным Службы по контролю за рыбой и дикой природой, которая является частью Министерства внутренних дел США, более 700 миллионов перелетных птиц умирают каждый год из-за опасностей, вызванных промышленной деятельностью. Подавляющее большинство из них погибают в результате столкновений со строительным мусором и стеклом. Однако, гораздо большую опасность для птиц представляют домашние кошки: по данным Fish and Wildlife, от них ежегодно погибает более двух миллиардов птиц.