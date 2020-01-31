Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit

Крафтовое британское игристое из Суссекса и сыр с плесенью из Стаффордшира - журналисты The Guardian узнали, чем Борис Джонсон будет потчевать гостей на вечеринке в честь Brexit в своей резиденции на Даунинг-стрит. До мероприятия, на которое приглашены члены кабинета министров и видные политические деятели страны, остались считанные часы.

По информации издания, устроители намеренно отказались от бланмаже и фуа-гра, отдав предпочтение блюдам традиционной британской кухни. В меню, в частности, фигурируют йоркширский пудинг, филе ягненка, пирог с чеддером, а также шашлычки из курицы.

По мнению газеты, сегодняшний прием рискует стать главным светским событием года в Великобритании и в определенной степени затмить по значимости даже знаменитые скачки в Аскоте.